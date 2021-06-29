Боєць UFC Макгрегор вразив фізичною формою за два тижні до важливого бою (фото)

Незабаром Макгрегор проведе третій поєдинок-реванш з колишнім тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі Дастін Пуар'є.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор здивував своїх шанувальників фізичною формою напередодні одного з найважливіших боїв в його карʼєрі.

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В ніч з 10 на 11 липня Макгрегор проведе третій поєдинок-реванш з колишнім тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі Дастіном Пуарʼє.

Фанати Макгрегора в Instagram вражені його прекрасною формою і не соромляться в компліментах: "Вау!", "Легенда!", "Вперед, чемпіон", "Чемпіонська форма", "Мені подобається цей стиль".

Нагадаємо, в першому бою Макгрегор нокаутував Пуарʼє у першому раунді. У другому поєдинку Дастін взяв реванш, нокаутувавши Конора в другому раунді.

Раніше Фокус повідомляв, що боєць UFC Макгрегор пожертвував мільйон доларів на допомогу ветеранам.

У наступному бою Конор Макгрегор проведе третій бій проти Дастіна Пуарʼє. Поєдинок відбудеться 10 липня у Лас-Вегасі у межах шоу UFC 264. Раніше глава UFC Дана Уайт не виключив, що переможець цього бою отримає можливість провести титульний бій.

У травні у Конора Макгрегора народився син. Малюка назвали Ріан, і Конор вже оголосив, що в його "клані тепер пʼять осіб". У Конора і його нареченої Ді Девлін вже є дворічна дочка Кроя і син Конор-молодший, чиє чотириріччя сімʼя з помпою відсвяткувала в Дубаї, де у сімʼї є вілла.

Раніше Макгрегор очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Sportico. А в минулому році ірландський боєць купив ексклюзивну яхту Lamborghini Tecnomar. Lamborghini Tecnomar було випущено 63 штуки, Конору дісталася яхта під номером 12. Tecnomar 63 була спроектована і побудована Italian Sea Group і Tecnomar для Lamborghini. Її вже охрестили "морським суперкаром".