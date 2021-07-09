Хамська витівка: Конор Мак-Грегор вдарив Пуар'є на битві поглядів (відео)
Під час битви поглядів одіозний ірландець вирішив атакувати суперника фізично, незважаючи на те, що їх намагався примирити директор промоушену Дана Вайт.
Ірландський боєць Конор Мак-Грегор провів битву поглядів і пресконференцію перед боєм UFC 264 з американцем Дастіном Пуарʼє.
Під час битви поглядів одіозний ірландець вдарив Пуарʼє ногою, незважаючи на те, що їх намагався примирити директор промоушену Дана Вайт.
Ірландець перед початком битви поглядів уже став у стійку і в підсумку спробував вдарити американця ногою. Охоронець його утримав, але удар все-таки дійшов до дотичної мети.
У ніч з 10 на 11 липня Мак-Грегор проведе третій поєдинок-реванш з колишнім тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі Дастіном Пуарʼє.
Нагадаємо, у першому бою Мак-Грегор нокаутував Пуарʼє в першому раунді. У другому поєдинку Дастін взяв реванш, нокаутувавши Конора в другому раунді.
До цього ми повідомляли, що боєць UFC Мак-Грегор вразив фізичною формою за два тижні до важливого бою. Раніше Фокус повідомляв, що боєць UFC Мак-Грегор пожертвував мільйон доларів на допомогу ветеранам.
У наступному бою Конор Мак-Грегор проведе третій бій проти Дастіна Пуарʼє. Поєдинок відбудеться 10 липня в Лас-Вегасі в рамках шоу UFC 264. Раніше глава UFC Дана Вайт не виключив, що переможець цього бою отримає можливість провести титульний бій.
У травні в Конора Мак-Грегора народився син. Малюка назвали Ріан, і Конор уже оголосив, що в його "клані тепер пʼять чоловік". У Конора і його нареченої Ді Девлін уже є дворічна дочка Кроя і син Конор-молодший, чиє чотириріччя сімʼя з помпою відсвяткувала в Дубаї, де в сімʼї є вілла.
Раніше Мак-Грегор очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Sportico. А в минулому році ірландський боєць придбав ексклюзивну яхту Lamborghini Tecnomar. Lamborghini Tecnomar було випущено 63 штуки, Конору дісталася яхта під номером 12. Tecnomar 63 була спроектована і побудована Italian Sea Group і Tecnomar для Lamborghini. Її вже охрестили "морським суперкаром".