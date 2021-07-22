"Бокс — это смысл моей жизни". Украинские боксеры поделились историями из своей карьеры

22 июля — Всемирный день бокса. Фокус связался с известными украинскими спортсменами и попросил рассказать о роли, которую бокс играет в их жизни.

Украина — боксерская страна. Еще в 90-х мы начали радоваться успехам братьев Кличко, пронеся эту традицию и через нулевые. А когда оба брата завершили спортивную карьеру, народная любовь увенчала новых героев: это Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Денис Беринчик.

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Традиционно на Олимпийских играх Украина выигрывала медали именно в боксе. Определенные надежды на успех есть и перед стартом Олимпиады в Токио. По случайному совпадению, официально Олимпийские игры 2020 стартуют 23 июля — на следующий день после Всемирного дня бокса. В связи с важным спортивным праздником, Фокус связался с украинскими боксерами и тренерами и попросил вспомнить яркие истории, которые произошли в их жизни благодаря боксу.

"Идеальный боксер — это Майк Тайсон плюс Владимир Кличко и Эвандер Холлифилд"

[ + – ] Владислав Сиренко

Владислав Сиренко, боксер-профессионал, чемпион Азии по версии WBC и чемпион Евразии по версии EBP

…Я понял, что бокс — это больше, чем просто хобби, в тот момент, когда по возрасту стал подходить для сборной Украины. Когда я начал думать о боксе в режиме 24/7. Вся жизнь начала крутиться вокруг бокса, и в тот момент я осознал, что это уже не просто увлечение. Бокс — это смысл моей жизни. Чем дальше, тем больше я понимаю, что сделал правильный выбор в своей жизни.

Моим первым видом спорта был не бокс, а кикбоксинг. Я начал бить по груше, и у меня не сразу все получалось. Было разочарование, я говорил себе, как и у всех бывало: "Блин, не получается". Появилось сомнение в себе. Но с первыми победами пришла вера в себя.

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Мне сложно назвать одного человека в супертяжелом весе, кого бы я назвал кумиром. Есть ряд спортсменов, которые являются для меня примерами для подражания. Это Майк Тайсон, Владимир Кличко и Эвандер Холлифилд. Лучший боксер, в моем понимании? Это если взять этих троих бойцов и попытаться собрать симбиоз! Тогда получится идеальный боксер.

Не могу сказать, что мне симпатизирует Тайсон Фьюри. Он успешный спортсмен, хорошо выступает, чемпион мира. Да, это правда, что с его двоюродным братом мы были на молодежном чемпионате мира в 2012 году и даже жили на одном этаже. Я смотрел, как Хьюи Фьюри тренируется вживую. Они совершенно не похожи с Тайсоном Фьюри. И внешне, и по стилю, это разные бойцы. Если бы я не знал, кто он и меня бы спросили чей он родственник, я бы никогда не предположил, что его двоюродный брат — это Тайсон Фьюри.

"Боялись, что из этого Таиланда никогда не улетим!"

[ + – ] Сергей Городничев попал в приключения с Виталием Кличко Фото: Bursak Team

Сергей Городничев, бронзовый призер чемпионата мира (1993)

…Одна из самых ярких моих боксерских историй произошла в 1994 году, когда мы в одной команде с Виталием Кличко летели на Кубок мира в Таиланд. Помню, тогда было жарко, мы к таким условиям не привыкли, будто в предбанник вышли. Нас привезли за три дня до начала соревнований, чтобы мы акклиматизировались. Приключения начались сразу: кто-то забыл часть вещей, в аэропорту какие-то проблемы были. В общем, сели мы в автобус и поехали в отель. И ехали три часа: пробки ужасные, мы к этому не привыкли. Хорошо хоть автобус был с кондиционером. Приехали в шикарный отель, комплекс из трех гостиниц. По пятый этаж они были соединены между собой, а дальше расходились в три "свечи".

В общем, в Таиланде мы отбоксировали, все хорошо, летим назад. Нас грузят в самолет и тут начинается самое интересное. То автобус опоздал, то не всех собрать могли, то в пробку опять попали. Хорошо, что это чартерный рейс. Мы вылетали из аэропорта, но когда сели в самолет, я смотрю, а его начинает потряхивать при взлете. И я говорю своему другу по команде Ростиславу Зауличному: "Ростик, что-то трясет самолет". Но все праздновали его победу на Кубке мира, хотя я смотрел на тренеров и на ребят, кому-то было плохо, кто-то сидел зеленый — в общем, Таиланд дал о себе знать. Климат был непривычный для нас.

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Смотрю на Ростика, самолет дрожит. А он говорит: "Та это ж турбулентность!". В итоге, мы взлетаем, минут через 15 смотрим через иллюминатор, а там видно начало крыла. И мы понимаем, что загорелся двигатель! Такой дым пошел, все перепугались. Мы в сторону смотрим и думаем, что нам хана.

Поворачиваюсь назад, смотрю, Виталик Кличко сидит такой серьезный, на стреме. Я начал анекдоты рассказывать, а мне говорят: "Что ты прикалываешься, ты видишь, самолет горит?". Я им сказал: "Расслабьтесь и ждите результата. Или падаем на город, или пилоты включат пожаротушение". Они так и поступили, все закончилось хорошо. Мы приземлились на военный аэродром, а домой улетели только через два дня. Мы спрашиваем: "Новый самолет прислали?". А нам не говорят. Мы так поняли, что самолет новый нам не прислали, а просто отремонтировали тот же. На взлете мы боялись, что опять что-то сломается, и мы из этого Таиланда никогда не улетим. Но Слава Богу, что все долетели и все было нормально.

"В Манчестере было наводнение, завалился потолок"

[ + – ] Победа Вячеслава Сенченко над Рикки Хаттоном в 2012 году — самая памятная для украинца Фото: Скриншот

Вячеслав Сенченко, чемпион мира по версии WBA (2009 — 2012)

…Бокс пришел в мою жизнь с раннего детства. Если бы его не было в моей жизни, я не знаю, кем бы я стал. У меня старший брат занимался боксом, у него уже были серьезные победы и это меня мотивировало. Можно сказать, что я пошел по стопам старшего брата.

Хорошо помню свой первый завоеванный титул: это произошло в Донецке, в бою против Юры Нужненко. Это был по-своему значимый бой. А вот с Рикки Хаттоном это был большой международный бой, и он запомнился мне на всю жизнь.

Кстати, перед боем с Рикки Хаттоном в Манчестере было наводнение, завалился потолок. Мы уже были "тейпированные", разминались перед боем. А тут течет потолок, раздевалку заливает водой. И мы меняем раздевалку, непонятно куда идем. Тут на бой выходить, а мы бегаем по арене, по коридорам — ищем место, где можно размяться!

"Я не думал, я знал: хочу быть тренером"

[ + – ] Александр Лихтер стал тренером еще в детстве Фото: ringside24.com

Александр Лихтер, заслуженный тренер Украины по боксу

…Когда я был маленьким, меня спрашивали: кем ты хочешь быть? Я отвечал: тренером. Меня спрашивали, почему я так думаю, а я отвечал, что не думаю, а просто это знаю. Кто знает меня всю жизнь, тот знает, что у меня была кличка "Тренер". Почему? Понятия не имею. Так изначально повелось, хоть верь, хоть не верь.

Чем бы я занимался, если бы не бокс? Да кто его знает. Наверное, каким-то творчеством, почему-то в ту сторону меня больше всего тянет.

Бокс подарил мне много красивых воспоминаний. Первое, что вспоминается, это мои чемпионы Европы по кикбоксингу — Леша Нечаев и Витя Аксютин (чемпионат Европы по кикбоксингу 1989 года в Мадриде. – Авт.). Когда Алина Шатерникова стала чемпионкой мира в Великобритании. Тогда думали, что результат предопределен, но "не все так сталося, як гадалося".