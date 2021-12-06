"Либо возьми деньги и отъ***сь, либо сразись с Усиком": Фьюри раскритиковал Джошуа (видео)

Чемпион мира по версии WBC хочется подраться с Александром Усиком, но обязательный бой-реванш украинца против Энтони Джошуа мешает планам британца.

Британский боксер Тайсон Фьюри возмущен поведением своего конкурента в борьбе за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. В эфире YоuTube-каналу iFL TV Тайсон Фьюри раскритиковал поведение Джошуа в контексте подготовки британца к бою-реваншу против Александра Усика.

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В частности, Фьюри и его промоутерская компания готовы предложить Джошуа деньги, чтобы он отказался от второго боя против украинца, что позволило бы организовать бой Фьюри — Усик. На данный момент Александр Усик владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO IBF и IBO, а Фьюри — чемпион мира по версии WBC.

Джошуа в ответ на предложение Фьюри, отметил, что не собирается отказываться от боя против Усика, но как бизнесмен, по крайней мере, рассмотрит предложение Фьюри.

Эта позиция возмутила "Цыганского короля" и он позволил себе резкие высказывания в адрес Джошуа.

"Послушайте, я не собираюсь высказывать свое мнение по этому поводу, потому что в конечном итоге он увидит это интервью и не откажется от боя с Усиком. Поэтому я хочу, чтобы он отошел в сторону, чтобы я мог абсолютно избить Александра Усика. Но если он это сделает, то сделает, а если нет, то нет. Но одно я скажу: определись. Либо возьми свои деньги и от***ись, либо сразись с этим человеком. Либо одно, либо другое", — заявил Фьюри.

[ + – ] Тайсон Фьюри и его экспрессивный спич в адрес Энтони Джошуа

Напомним, что 10 октября 2021 года Тайсон Фьюри провел третий поединок против Деонтея Уайлдера и одержал победу, защитив титул чемпиона мира по версии WBC. Для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира, британцу нужно победить Александра Усика и забрать у него чемпионские пояса по версии WBA, WBO, IBF и IBO.

В свою очередь, Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал вышеуказанные пояса. Сторона соперника активировала опцию боя-реванша, который должен состояться весной 2022 года.

Ранее Александр Усик дал эксклюзивное интервью Фокусу, в котором рассказал о традиционных ритуалах перед боями, диете и деньгах в спорте.