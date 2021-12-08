Не против Усика. Стал известен следующий соперник Тайсона Фьюри

Стороне британского боксера не удалось договориться с командой Александр Усика о проведении боя за титул абсолютного чемпиона мира.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри проведет защиту титула вместо поединка за статус абсолютного чемпиона мира против Александра Усика, сообщается на официальном сайте WBC.

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Дело в том, что команда Фьюри не воспользовалась окном в 30 дней, чтобы договориться с командой Усика о проведении боя. В свою очередь, сторона украинца не могла идти на переговоры с Фьюри, поскольку предыдущий соперник Усика Энтони Джошуа активировал опцию боя-реванша. Этот поединок состоится весной 2022 года, стороны договариваются об организационных нюансах.

Таким образом, Фьюри обязан защитить титул чемпиона мира по версии WBC в бою против обязательного претендента. Им организация определила британца Диллиана Уайта.

[ + – ] Тайсон Фьюри - Диллиан Уайт

Диллиан Уайт на профессиональном ринге провел 30 поединков. Последний из них состоялся 27 марта 2021 года, а соперником Уайта был россиянин Александр Поветкин. Британец одержал победу по итогам 12 раундов, став обязательным претендентом на титул. У Уайта 28 побед в карьере, из них 19 — нокаутом.

В свою очередь, Тайсон Фьюри в феврале 2020 года завоевал титул чемпиона мира по версии WBC, победил Деонтея Уайлдера. Боксеры договорились о проведении еще одного боя, который стал третьим по счету (первый бой состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью). 10 октября Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил титул чемпиона мира.

Ранее Фокус сообщал, что Фьюри был недоволен поведением Энтони Джошуа из-за того, что оппонент отказался взять деньги, чтобы не проводить бой-реванш против Александра Усика. По словам Фьюри, Джошуа не мог определиться, брать ли ему деньги или попытаться отвоевать пояса назад.