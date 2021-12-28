"Джошуа не возражает против боя Усик - Фьюри", — Александр Красюк (видео)

Британец готов отказаться от реванша с украинцем, чтобы получить бой с победителем поединка Усик — Фьюри.

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк рассказал о перспективе боя его клиента с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Об этом менеджер рассказал в подкасте BoxOffice.

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Отвечая на вопрос о слухах вокруг возможного боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, Красюк отметил, что в проведении этого поединка заинтересованы все стороны, включая даже Энтони Джошуа, которому придется отказаться от реванша с украинцем. При этом, британец готов встретиться с победителем боя Усик — Фьюри.

"Эти разговоры имеют под собой очень серьезную подоплеку. Состоянием на сегодня, этого поединка хотят Фьюри, его промоутеры и менеджеры. Этот поединок хочет Усик и его команда. И не против, чтобы этот поединок состоялся, Энтони Джошуа. Единственный человек, который против всего этого дела — это Диллиан Уайт", — рассказал Красюк.

Он также отметил, что промоутер Джошуа Эдди Хирн также не возражает против поединка между Усиком и Фьюри.

"Но с точки зрения бизнеса, для Хирна, провести бой его подопечного Диллиана Уайта против чемпиона Тайсона Фьюри в Великобритании, тоже "сладкая булочка", — отметил Красюк.

В то же время Энтони Джошуа готов позволить соперникам провести бой между собой, при наличии гарантий, что он получит бой с победителем встречи Усик — Фьюри. Но Александр Красюк отмечает, что ни один человек в мире не сможет дать таких гарантий.

[ + – ] Сергей Долбилов и Александр Красюк - о возможном бое Усик - Фьюри

Напомним, что 25 сентября 2021 года Александр Усик в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него пояса чемпиона мира в супертяжелом весе в трех версиях — WBA, WBO и IBF.

В свою очередь, Тайсон Фьюри в октябре защитил титул чемпиона мира по версии WBC, победив Деонтея Уайлдера. Этот поединок стал третьим между Фьюри и Уайлдером. Первый состоялся в 2018 году и завершился вничью. В феврале 2020 года Фьюри победил соперника и завоевал титул. Спустя 20 месяцев британец защитил титул.

Ранее Фокус рассказывал, что WBC назначила обязательным претендентом на титул британца Диллиана Уайта.