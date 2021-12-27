Гарно жити не заборониш. Боксер Мейвезер показав годинник за 18 млн доларів (фото)

Корпус ювелірного виробу боксера виконаний з білого золота.

Екс-чемпіон світу в кількох вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший продемонстрував своїм підписникам дуже дорогий годинник. 44-річний спортсмен опублікував фото нового аксесуара на своїй сторінці у Instagram.

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Схоже, що Мейвезер-молодший вирішив не скромничати, про що свідчить підпис під його постом.

"Я дістався вершини, не дозволивши себе тра***ти, то чому я повинен дозволяти це зараз? 18 мільйонів доларів за годинник", — написав боксер.

[ + – ] Флойд Мейвезер-молодший похвалився дуже дорогим годинником

Як повідомляє видання The Sun, йдеться про годинник Jacob & Co. Флойд Мейвезер-молодший має колекцію з 40 різних моделей годинників, сумарною вартістю приблизно 21,5 мільйонів доларів. Та модель, яку показав 44-річний боксер, становить левову частку вартості всіх його годинників — 18 мільйонів доларів. Зокрема, годинник Billionaire інкрустований 260-каратними діамантами смарагдового ограновування і представлений у корпусі з 18-каратного білого золота. А її браслет інкрустований камінням у три карати.

У вересні Фокус розповідав про те, що Конор Макгрегор похвалився найбільшим годинником Rolex із золота. Але вартість такого годинника оцінюється в 49 тисяч доларів.

У червні Флойд Мейвезер-молодший не зміг перемогти відомого блогера Логана Пола. Поєдинок носив виставковий характер, Флойд був на 15 кілограмів менший за опонента і поступався у зростанні приблизно на голову. Проте, за підсумками 8 раундів суперникам не вдалося визначити переможця. Після цього Флойд Мейвезер оголосив про завершення професійної кар'єри.

Зазначимо, що американський боксер не зазнав жодної поразки протягом своєї професійної кар'єри: він провів 50 поєдинків за 21 рік, а ювілейним та останнім на профі-рингу для Мейвезера став бій проти Конора Макгрегора, в якому він святкував перемогу.