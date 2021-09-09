Найбільший Rolex: Макгрегор похвалився новим годинником із золота

Зірка ММА не сумує через минулі поразки, а продовжує вихвалятися предметами розкоші.

Ірландський боєць змішаного стилю Конор Макгрегор показав свій новий годинник.

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На фото, яке спортсмен опублікував у Facebook, зображена найбільша версія годинника Rolex Yacht Master II. Також на знімку можна помітити келих із вмістом, схожим на віскі.

"Найбільший Rolex із наявних. Yacht Master 2. Циферблат розміром 44 мм. Повне золото. Звір із чистого золота з білим обличчям. Вони повертають мене. Поза часом!" — підписав фото Макгрегор.

[ + – ] Макгрегор і великий Rolex

Заначимо, що вартість такого годинника стартує від $49 000.

Раніше Фокус розповідав про ексклюзивну яхту Макгрегора, вартістю 3 мільйони євро. Ця яхта незвичайна — всього були випущені 63 такі судна. Конору дістався човен під номером 12. Його ірландський боєць придбав ще в 2020 році. Човен може розвивати швидкість 60 вузлів, завдяки двом 24,2-літровим дизельним двигунам V-12.

Нагадаємо, що в ніч на 11 липня Конор Макгрегор програв у третьому бою Дастіну Пуар'є. Ірландець перед поєдинком погрожував американцеві та його сім'ї, пообіцявши, що Пуар'є "виїде з октагона у труні". Крім того, на традиційній битві поглядів Макгрегор дозволив собі хамську витівку, спробувавши вдарити Пуар'є ногою. Однак, наприкінці першого раунду Макгрегор здійснив необережний рух і зламав ногу.

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Ця поразка стала другою для Макгрегора в протистояннях із Пуар'є: вперше ірландець програв у січні 2021 року, але перший бій між цими суперниками відбувся ще в 2014 році й тоді переможцем із сутички вийшов саме Макгрегор.