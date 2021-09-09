Самый большой Rolex: Макгрегор похвастался новыми часами из золота

Звезда ММА не грустит о прошлых поражениях, а продолжает хвастаться предметами роскоши

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор показал свои новые часы.

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На фото, которое спортсмен опубликовал в Facebook, изображена самая большая версия часов Rolex Yacht Master II. Также на снимке можно заметить бокал с содержимым, похожим на виски.

"Самый большой Rolex из существующих. Yacht Master 2. Циферблат размером 44 мм. Полное золото. Зверь из чистого золота с белым лицом. Они возвращают меня. Вне времени!" — подписал фото Макгрегор.

[ + – ] Макгрегор и большой Rolex

Отметим, что стоимость таких часов стартует от $49 000.

Ранее Фокус рассказывал об эксклюзивной яхте Макгрегора, стоимостью в 3 миллиона евро. Эта яхта необычная — всего было выпущено 63 таких судна. Конору досталась лодка под номером 12. Ее ирландский боец приобрел еще в 2020 году. Лодка может развивать скорость в 60 узлов, благодаря двум 24,2-литровым дизельным двигателям V-12.

Напомним, что в ночь на 11 июля Конор Макгрегор проиграл в третьем бою Дастину Порье. Ирландец перед поединком угрожал американцу и его семье, оставив обещание, что Порье "уедет из октагона в гробу". Кроме того, на традиционной битве взглядов Макгрегор позволил себе хамскую выходку, попытавшись ударить Порье ногой. Однако, в конце первого раунда Макгрегор совершил неосторожное движение и сломал ногу.

Это поражение стало вторым для Макгрегора в противостояниях с Порье: впервые ирландец проиграл в январе 2021 года, но первый бой между этими соперниками состоялся еще в 2014 году и тогда победителем из схватки вышел именно Макгрегор.