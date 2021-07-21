Конор Макгрегор показал свою эксклюзивную яхту Lamborghini за 3 миллиона евро
Всего было выпущено 63 таких судна. Конору досталась лодка под номером 12
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор показал свою новую и эксклюзивную яхту от известной компании Lamborghini. Она обошлась Конору в три миллиона евро. Об своем новом приобретении боец рассказал в своем Instagram.
"Моя яхта Lamborghini готова", – написал спортсмен в соцсетях. Макгрегор считает судно лучшей покупкой в жизни. В настоящее время оно находится в Италии. Однако уже скоро будет спущено на воду.
Эксклюзивную яхту Lamborghini Tecnomar, Конор, известный своей любовью к роскоши, приобрел еще в прошлом году. Всего подобных суден было создано 63 штуки. Бойцу досталась яхта под номером 12.
Лодка была спроектирована и построена Italian Sea Group и Tecnomar для Lamborghini. Ее уже окрестили "морским суперкаром". Она может развивать скорость в 60 узлов, благодаря двум 24,2-литровым дизельным двигателям V-12.
Создатели вдохновлялись классической моделью автомобиля Lamborghini, поэтому яхта получилась угловатой и футуристичной. И на ней имеется культовый логотип Lamborghini. Приборная панель также повторяет дизайн авто Lamborghini, Sián FKP 37.
Конору досталась яхта золотистого цвета. Выбирал он ее вместе со своей невестой Ди Девлин и их детьми: трехлетним Конором-младшим и годовалой дочерью Кройей.