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Конор Макгрегор показав свою ексклюзивну яхту Lamborghini за 3 мільйони євро

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Конор МакГрегор яхта, Конор МакГрегор, Lamborghini, Конор МакГрегор інстаграм
Фото: Instagram thenotoriousmma

Усього були випущені 63 такі судна. Конору дістався човен під номером 12.

Ірландський боєць змішаного стилю (MMA) Конор Макгрегор показав свою нову й ексклюзивну яхту від відомої компанії Lamborghini. Вона коштувала Конору три мільйони євро. Про свою нову покупку боєць розповів у своєму Instagram.

"Моя яхта Lamborghini готова", — написав спортсмен у соцмережах. Макгрегор вважає судно кращою покупкою в житті. Наразі воно перебуває в Італії. Однак вже скоро буде спущене на воду.

Конор МакГрегор яхта, Конор МакГрегор, Lamborghini, Конор МакГрегор інстаграм
Фото: Instagram thenotoriousmma
Конор МакГрегор яхта, Конор МакГрегор, Lamborghini, Конор МакГрегор інстаграм
Яхта Lamborghini Tecnomar в італійському порту
Фото: Instagram thenotoriousmma

Ексклюзивну яхту Lamborghini Tecnomar, Конор, відомий своєю любов'ю до розкоші, придбав ще в минулому році. Усього подібних суден було створено 63 екземпляри. Бійцеві дісталася яхта під номером 12.

Конор МакГрегор яхта, Конор МакГрегор, Lamborghini, Конор МакГрегор інстаграм
Конор Макгрегор із сином на борту іншої своєї яхти / Фото: Instagram thenotoriousmma
Конор МакГрегор яхта, Конор МакГрегор, Lamborghini, Конор МакГрегор інстаграм

Човен був спроектований і побудований Italian Sea Group і Tecnomar для Lamborghini. Його вже охрестили "морським суперкаром". Яхта може розвивати швидкість 60 вузлів, завдяки двом 24,2-літровим дизельним двигунам V-12.

Творці надихалися класичною моделлю автомобіля Lamborghini, тому яхта вийшла незграбною і футуристичною. І на ній є культовий логотип Lamborghini. Приладова панель також повторює дизайн авто Lamborghini, Sián FKP 37.

Конор МакГрегор яхта, Конор МакГрегор, Lamborghini, Конор МакГрегор інстаграм
Фото: Instagram thenotoriousmma

Конору дісталася яхта золотистого кольору. Обирав він її разом зі своєю нареченою Ді Девлін та їхніми дітьми: трирічним Конором-молодшим та однорічною дочкою Кроєю.