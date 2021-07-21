Конор Макгрегор показав свою ексклюзивну яхту Lamborghini за 3 мільйони євро

Усього були випущені 63 такі судна. Конору дістався човен під номером 12.

Ірландський боєць змішаного стилю (MMA) Конор Макгрегор показав свою нову й ексклюзивну яхту від відомої компанії Lamborghini. Вона коштувала Конору три мільйони євро. Про свою нову покупку боєць розповів у своєму Instagram.

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"Моя яхта Lamborghini готова", — написав спортсмен у соцмережах. Макгрегор вважає судно кращою покупкою в житті. Наразі воно перебуває в Італії. Однак вже скоро буде спущене на воду.

Фото: Instagram thenotoriousmma

[ + – ] Яхта Lamborghini Tecnomar в італійському порту Фото: Instagram thenotoriousmma

Ексклюзивну яхту Lamborghini Tecnomar, Конор, відомий своєю любов'ю до розкоші, придбав ще в минулому році. Усього подібних суден було створено 63 екземпляри. Бійцеві дісталася яхта під номером 12.

[ + – ] Конор Макгрегор із сином на борту іншої своєї яхти / Фото: Instagram thenotoriousmma

Човен був спроектований і побудований Italian Sea Group і Tecnomar для Lamborghini. Його вже охрестили "морським суперкаром". Яхта може розвивати швидкість 60 вузлів, завдяки двом 24,2-літровим дизельним двигунам V-12.

Творці надихалися класичною моделлю автомобіля Lamborghini, тому яхта вийшла незграбною і футуристичною. І на ній є культовий логотип Lamborghini. Приладова панель також повторює дизайн авто Lamborghini, Sián FKP 37.

Фото: Instagram thenotoriousmma

Конору дісталася яхта золотистого кольору. Обирав він її разом зі своєю нареченою Ді Девлін та їхніми дітьми: трирічним Конором-молодшим та однорічною дочкою Кроєю.