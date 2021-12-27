Красиво жить не запретишь. Боксер Мейвезер показал часы за 18 млн долларов (фото)

Корпус ювелирного изделия американского боксера выполнен из белого золота.

Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший продемонстрировал своим подписчикам очень дорогие часы. 44-летний спортсмен опубликовал фото нового аксессуара на своей странице в Instagram.

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Похоже, что Мейвезер-младший решил не скромничать, о чем свидетельствует подпись под его постом.

"Я добрался до вершины, не позволив себя тра***ть, так почему я должен позволять это сейчас? 18 миллионов долларов за часы", — написал боксер.

[ + – ] Флойд Мэйвезер-младший похвастал очень дорогими часами

Как сообщает издание The Sun, речь идет о часах Jacob & Co. Флойд Мэйвезер-младший обладает коллекцией из 40 разных моделей часов, суммарной стоимостью в примерно 21,5 миллионов долларов. Та модель, которую показал 44-летний боксер, составляет львиную долю стоимости всех его часов — 18 миллионов долларов. Например, часы Billionaire инкрустированы 260-каратными бриллиантами изумрудной огранки и представлены в корпусе из 18-каратного белого золота. А ее браслет инкрустирован камнями в три карата.

В сентябре Фокус рассказывал о том, что Конор Макгрегор похвастался самыми большими часами Rolex из золота. Но стоимость таких часов оценивается в 49 тысяч долларов.

В июне Флойд Мейвезер-младший не смог победить известного блогера Логана Пола. Поединок носил выставочный характер, Флойд был на 15 килограмм меньше оппонента и уступал в росте примерно на голову. Однако по итогам 8 раундов соперникам не удалось определить победителя. После этого Флойд Мейвезер объявил о завершении профессиональной карьеры.

Отметим, что американский боксер не потерпел ни одного поражения в течение своей профессиональной карьеры: он провел 50 поединков за 21 год, а юбилейным и последним на профи-ринге для Мейвезера стал бой против Конора Макгрегора, в котором он праздновал победу.