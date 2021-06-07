Боксер Флойд Мейвезер не сумел нокаутировать блогера в выставочном бою и завершил карьеру (видео)

Легендарный боксер доминировал в ринге против блогера, но не сумел отправить его на настил ринга.

Легендарный боксер экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер (50–0, 27 KO) провел выставочный бой с видеоблогером Логаном Полом (0–1).

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44-летний Мейвезер не сумел нокаутировать блогера и прошел всю дистанцию боя – 8 раундов. Флойд был легче оппонента на 15 кг и на голову ниже блогера.

Ожидалось, что боксер без проблем одолеет блогера, однако Логан Пол сумел подготовиться к бою и хорошо держал дистанцию, что помогло ему выдержать натиск профессионального боксера на протяжении всего боя.

Логан Пол провел до этого только один поединок по правилам бокса: в ноябре 2019 года он проиграл раздельным решением судей рэпперу KSI, а легендарный чемпион последний раз выходил в ринг в декабре 2018 года, когда в выставочном бою нокаутировал в первом раунде японца Теншина Насукаву.

Бой проходил по правилам бокса, единственное отличие – если бой прошел всю дистанцию, фиксировалась ничья – что и случилось.

За восемь раундов блогер Логан Пол выбросил 217 ударов, из которых точными оказались 28. Мейвезер нанес 107 ударов, из которых 43 оказались удачными.

После поединка Мейвезер заявил о завершении карьеры.

"Я ушел из бокса. Вероятно, выставочных боев больше не будет", — сказал Мейвезер на пресс-конференции после боя с Полом.

Ранее Фокус сообщал, что боксер Флойд Мейвезер за неделю потратил на автомобили 1 миллион долларов.

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