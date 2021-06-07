Боксер Флойд Мейвезер за неделю потратил на автомобили 1 миллион долларов

Знаменитый спортсмен за один визит в автосалон заказал девять автомобилей.

Из всех спортсменов и знаменитостей немногие столь же эксцентричны, как чемпион по боксу Флойд Мейвезер. Как говорит Мейвезер, он много работает и старается получить удовольствие от каждого заработанного доллара, не заботясь о том, что о нем могут подумать другие могут сказать об этом.

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Среди пристрастий боксера — роскошные автомобили и дизайнерские вещи. Флойд Мэйвезер больше всего на свете человек стиля — своего собственного. Поэтому сообщение о том, что он потратил 1 миллион долларов на автомобили всего за одну неделю, не должен вызывать удивления. Когда ваш "золотой" стандарт — постоянно показывать собственные успехи, это стоит денег.

[ + – ] Флойд Мейвезер известен любовью к роскошным автомобилям. На фото — часть его гаража

Мейвезер пополнил свою коллекцию двумя роскошными Rolls-Royce, а также купил автомобили своим близким, сообщает TMZ Sports.

Для человека, который однажды написал в Twitter, что День святого Валентина должен быть днем ​​Флойда Мейвезера, потому что он такой щедрый, это звучит правдоподобно. Как отмечается, Мейвезер заехал в автосалон Towbin Auto Group в Лас-Вегасе на прошлой неделе, разместив заказ сразу на девять автомобилей.

Во-первых, это роскошный седан Rolls-Royce Ghost в белом цвете, который отлично дополнит ранее заказанный Мейвезером на свое 44-летие белый Bugatti Chiron. Остальные машины боксер заказал для друзей и членов семьи: Mercedes-Maybach S560, Dodge Journey, два Dodge Charger и три Dodge Challenger. А позже, по словам владельца автосалона, Мейвезер добавил к заказу еще один белый Rolls-Royce Ghost.

До недавнего времени 44-летний Мейвезер в последний раз выходил на ринг в декабре 2018 года, когда в показательном бою нокаутировал в первом раунде японца Теншина Насукаву.

[ + – ] Ранее в этом году Мейвейзер заказал гиперкар Bugatti Chiron на свой день рождения

А в ночь с 6 на 7 июня 2021 года в Майями на арене Hard Rock Stadium состоялся выставочный поединок между ним и блогером Логаном Полом. Регламент предусматривал восемь трехминутных раундов, однако Мейвезер не смог нокаутировать любителя.

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