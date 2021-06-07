Боксер Флойд Мейвезер за тиждень витратив на автомобілі 1 мільйон доларів

Знаменитий спортсмен за один візит в автосалон замовив дев'ять автомобілів.

З усіх спортсменів і знаменитостей не всі такі ж ексцентричні, як чемпіон з боксу Флойд Мейвезер. Як каже Мейвезер, він багато працює і намагається отримати задоволення від кожного заробленого долара, не піклуючись про те, що про нього можуть подумати інші можуть сказати про це.

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Серед пристрастей боксера — розкішні автомобілі і дизайнерські речі. Флойд Мейвезер найбільше на світі людина стилю — свого власного. Тому повідомлення про те, що він витратив 1 мільйон доларів на автомобілі всього за один тиждень, не повинне викликати подиву. Коли ваш "золотий" стандарт — постійно показувати власні успіхи, це коштує грошей.

[ + – ] Флойд Мейвезер відомий любов'ю до розкішних автомобілів. На фото — частина його гаража

Мейвезер поповнив свою колекцію двома розкішними Rolls-Royce, а також купив автомобілі своїм близьким, повідомляє TMZ Sports.

Для людини, яка одного разу написала у Twitter, що День святого Валентина повинен бути днем ​​Флойда Мейвезера, тому що він такий щедрий, це звучить правдоподібно. Як зазначається, Мейвезер заїхав в автосалон Towbin Auto Group у Лас-Вегасі минулого тижня, розмістивши замовлення відразу на дев'ять автомобілів.

По-перше, це розкішний седан Rolls-Royce Ghost в білому кольорі, який відмінно доповнить раніше замовлений Мейвезером на своє 44-річчя білий Bugatti Chiron. Решту машин боксер замовив для друзів і членів сім'ї: Mercedes-Maybach S560, Dodge Journey, два Dodge Charger і три Dodge Challenger. А пізніше, за словами власника автосалону, Мейвезер додав до замовлення ще один білий Rolls-Royce Ghost.

Донедавна 44-річний Мейвезер останній раз виходив на ринг у грудні 2018 року, коли в показовому бою нокаутував у першому раунді японця Теншіна Насукаву.

[ + – ] Раніше у цьому році Мейвейзер замовив гіперкар Bugatti Chiron на свій день народження

А в ніч з 6 на 7 червня 2021 року в Маямі на арені Hard Rock Stadium відбувся виставковий поєдинок між ним і блогером Логаном Полом. Регламент передбачав вісім трихвилинних раундів, проте Мейвезер не зміг нокаутувати любителя.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Кличко може повернутися в ринг і провести бій з Шенноном Бріггсом. Українець максимально близький до відновлення кар'єри та проведення першого бою після повернення.