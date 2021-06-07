Боксер Флойд Мейвезер не зміг нокаутувати блогера у виставковому бою і завершив кар'єру (відео)

Легендарний боксер домінував на рингу проти блогера, але не зумів відправити його на настил рингу.

Легендарний боксер екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях американець Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) провів виставковий бій з відеоблогером Логаном Полом (0-1).

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44-річний Мейвезер не зміг нокаутувати блогера і пройшов усю дистанцію бою — 8 раундів. Флойд був легше опонента на 15 кг і на голову нижче блогера.

Очікувалося, що боксер без проблем здолає блогера, проте Логан Пол зумів підготуватися до бою і добре тримав дистанцію, що допомогло йому витримати натиск професійного боксера протягом усього бою.

Логан Пол провів до цього тільки один поєдинок за правилами боксу: в листопаді 2019 року його програв роздільним рішенням суддів реперу KSI, а легендарний чемпіон востаннє виходив на ринг у грудні 2018 року, коли у виставковому бою нокаутував у першому раунді японця Теншіна Насукаву.

Бій проходив за правилами боксу, єдина відмінність — якщо бій пройшов всю дистанцію, фіксувалася нічия — що й сталося.

За вісім раундів блогер Логан Пол викинув 217 ударів, з яких точними виявилися 28. Мейвезер завдав 107 ударів, з яких 43 виявилися вдалими.

Після поєдинку Мейвезер заявив про завершення кар'єри.

"Я пішов із боксу. Ймовірно, виставкових боїв більше не буде", — сказав Мейвезер на пресконференції після бою з Полом.

Раніше Фокус повідомляв, що боксер Флойд Мейвезер за тиждень витратив на автомобілі 1 мільйон доларів.

Також з'являлася інформація, що Володимир Кличко може повернутися на ринг і провести бій із Шенноном Бріггсом. Українець максимально близький до відновлення кар'єри та проведення першого бою після повернення. Кличко-молодший продовжує тримати себе в прекрасній фізичній формі, шокуючи своїх підписників у соціальних мережах.