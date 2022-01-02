Привлек легенду. Энтони Джошуа готовится к реваншу с Усиком под присмотром Мейвезера (фото)

Британский боксер хочет вернуть все свои пояса и надеется на помощь от непобежденного Флойда Мейвезер-младшего.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по четырем версиям Энтони Джошуа активно готовится к бою-реваншу против украинского боксера Александра Усика.

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В своих Instagram stories Джошуа опубликовал короткое видео из тренировочного лагеря, где присутствует непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер-младший. При этом, Джошуа не сообщил, какую именно роль в штабе исполняет 44-летний экс-чемпион мира в пяти весовых категориях.

[ + – ] Энтони Джошуа тренируется под присмотром Флойда Мейвезера-младшего Фото: instagram.com

И хотя дата боя-реванша с Александром Усиком еще не назначена, Джошуа поддерживает форму даже несмотря на рождественско-новогодний период. Британец потерял все четыре титула (WBA, WBO, IBF и IBO) 25 сентября 2021 года, проиграв Усику в Лондоне, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Кроме того, бой-реванш Александр Усик — Энтони Джошуа может не состояться, если команда украинца договорится с Тайсоном Фьюри о проведении объединительного боя за статус абсолютного чемпиона мира. Как ранее сообщал промоутер Усика Александр Красюк, в проведении такого поединка заинтересованы все стороны, за исключением обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC Диллиана Уайта.

Ранее Фокус рассказывал, что Тайсон Фьюри нецензурно высказался в адрес Энтони Джошуа, который отказал ему в просьбе не препятствовать проведению боя против Александра Усика. "Цыганский король" предложил соотечественнику деньги за отказ от реванша с Усиком, но получил вежливый отказ.

Напомним, что Флойд Мейвезер-младший, замеченный в лагере Джошуа, на текущей неделе похвастал часами за 18 миллионов долларов.