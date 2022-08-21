Усик победил Джошуа и защитил титул чемпиона в супертяжелом весе (фото, видео)

Украинскому спортсмену пришлось нелегко в бое-реванше с Энтони Джошуа — британец несколько раз попал нашему боксеру ниже пояса.

В Саудовской Аравии 20 августа на арене King Abdullah Sports City состоялся бой-реванш Энтони Джошуа с Александром Усиком, во время которого британец пытался вернуть себе титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO.

Напряженный бой длился 12 раундов и завершился победой украинца.

Бой-реванш пришлось перенести из-за войны

Энтони Джошуа имел право на реванш и активно готовился к нему, прибегнув к помощи непобежденного экс-чемпион мира в пяти весовых категориях.Флойда Мейвезера-младшего.

После ряда переговоров дату поединка запланировали на апрель. Затем она неоднократно переносилась из-за того, что Усику пришлось встать под ружье: чемпион вступил в ряды территориальной обороны.

Джошуа с пониманием отнесся к решению соперника и заявил, что уважает желание украинского боксера защищать свою страну.

"Я поступил бы так же, не как боксер или воин, а как обычный человек. Люди решили не уходить и защищать свои дома, что не имеет ничего общего с воинством. Я уважаю то, что он сделал", — сказал британец.

По его словам, он и его команда искала подходящие даты для проведения боя-реванша так, чтобы она была удобна всем.

В июне боксеры устроили "битву взглядов", в которой победил Александр Усик.

Как прошел предыдущий бой Усика с Джошуа

В сентябре прошлого года Энтони Джошуа проиграл поединок с Александром Усиком. Бой был тяжелым и длился все 12 раундов, досталось обоим боксерам: в четвертом раунде Усик получил рассечение, в десятом — под правым глазом Джошуа появилась гематома.

Под конец поединка казалось, что оба атлета уже сильно вымотаны, однако на последних секундах украинец бросился на финальный штурм, нанеся много ударов по сопернику. Однако от самых мощных британцу удалось увернуться.

После финального гонга судьи единогласным решением отдали победу Усику. Таким образом он вернул в Украину все пояса WBA, WBO, IBF и IBO. До 2017 года они принадлежали Владимиру Кличко, который потерял чемпионский титул, проиграв бой Джошуа.

В поединке с Усиком Джошуа уже во второй раз лишился чемпионских поясов: в 2019 году он проиграл в поединке с мексиканцем Энди Руисом, однако спустя полгода в бою-реванше сумел вернуть титулы.

Бой Усик-Джошуа — сколько заработают боксеры?

За проведение поединка обоим боксерам полагается гонорар в размере $40 млн.

Однако после предыдущего боя с Энтони Джошуа Александр Усик рассказал, что в реальности выплаты гораздо скромнее. Он заверил, что мелькавшая в прессе информация о том, что он за это бой заработал $18 млн, не соответствует действительности.

"В таких поединках, как я боксировал сейчас, я получаю, максимум 20%. Это мне и оттуда уже получают промоутеры и моя команда", — сказал Усик.

При этом он признался, что подготовка к боям обходится дорого. Она включает в себя затраты на подготовку, проживание за рубежом, питание, оплату работы спарринг-партнеров, услуги которых стоят минимум $1500 в неделю, а тренировки могут длиться 10-15 недель.

Напомним, взвешивание двух боксеров показало, что Энтони Джошуа весит на 10 кг больше, чем Александр Усик. Вес Джошуа составляет 110,9 кг, а украинского боксера — 100,1 кг.

Ранее Фокус писал о том, какие образы выбирает себе Усик накануне боев.

Как сообщалось, в начале 2022 года Александр Усик провел эксперимент, сыграв первый матч в качестве футболиста житомирского "Полесья".