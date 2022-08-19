От Джокера до козака. Самые яркие образы Александра Усика

Украинский боксер умеет удивить публику не только спортивными достижениями, но и интересными модными образами с патриотическими акецентами.

Украинский профессиональный боксер Александр Усик накануне порадовал фанатов впечатлаяющим и весьма аутентичным образом козака на пресс-конференции с британцем Энтони Джошуа.

Действующий чемпион мира в тяжелом весе вышел к фотографам и журналистам, облачившись в вышиванку, серый жупан (к слову, впоследствии спортсмен сменил его на черный) с горчичным поясом, красных шароварах и черных сапогах. На голове Александра Усика красовался настоящий козацкий чуб (оселедець).

[ + – ] Александр Усик в костюме козака

В настоящее время спортивный мир пребывает в ожидании и предвкушении поединка между украинским чемпионом и британским спортсменом. На встрече украинец, помимо модного образа в национальных традициях, продемонстрировал патриотизм, исполнив композицию "Ой у лузі червона калина".

[ + – ] Александр Усик и Энтони Джошуа

Ранее Александр Усик появился на публике в футболке в желто-голубых цветах, на которой красовалась надпись "Цвета свободы".

Сам спортсмен с первых дней полномасштабного российского вторжения вступил в ряды Теробороны и защищал Украину от вражеских войск.

В последние несколько месяцев знаменитый украинец занят не менее, а возможно, и более важной миссией — Усик представляет Украину за границей на различных соревнованиях, где в очередной раз громко заявляет и напоминает мировой общественности о войне в Украине. Можно с уверенностью говорить, что спортсмен является одним из главных амбассадоров мира в Украине на международной спортивной арене.

[ + – ] Александр Усик в футболке цветов свободы

Недавно, 35-летний боксер опубликовал пост, в котором напомнил своим подписчикам, о том, что он — супертяжеловес и может победить любого и каждого своими гигантскими боксерскими перчатками.

Можно отметить, что главным визуальным элементом каждого появления Усика на ринге является государственный флаг Украины. С ним боксер танцевал гопак в сентябре 2021 года, когда одержал уверенную победу над Энтони Джошуа. Тогда кроссовки спортсмена также имели украинскую символику: на обуви были "озвучены" сине-желтые цвета.

Тогда же, в 2021 на встречах с журналистами перед важным боем с британцем Александр Усик продемонстрировал образ Джокера. Боксер появился перед СМИ в красном костюме, желтой жилетке, темной рубашке и галстуке.

[ + – ] Александр Усик в образе Джокера

Британская пресса сразу же сравнила украинского спортсмена с Джокером из одноименного фильма. Журналисты заметили прямые отсылки к образу культового злодея из комиксов в картине 2019 года (главную роль сыграл актер Хоакин Феникс).

[ + – ] Хоакин Феникс в роли Джокера

Напомним, Фокус писал ранее о том, что Александр Усик спел песню украинских сечевых стрелков на пресс-конференции с Энтони Джошуа.