Усик в костюме казака спел "Ой у лузі червона калина" перед боем с Джошуа (видео)

Боксеры провели дуэль взглядов, которая длилась около 40 секунд. После этого украинский боксер исполнил песню, ставшую одним из символов борьбы Украины против военного вторжения РФ.

Украинский бокер Александр Усик, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO провел пресс-конференцию перед боем с британцем Энтони Джошуа. На мероприятие он пришел в костюме козака, видео показал спортивный портал Matchroom Boxing.

Реванш между Усиком и Джошуа пройдет 20 августа в Джидде, портовом городе Саудовской Аравии. Усик будет защищать чемпионские пояса, которые получил в прошлой встрече.

По окончанию пресс-конференции оба боксера провели традиционную дуэль взглядов, которая длилась около 40 секунд.

Усик спел на сцене козацкую песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из символов борьбы Украины против полномасштабного военного вторжения РФ.

Во время пресс-конференции Усик сказал, что спортсмены прекрасно изучили тактику друг друга и сделали все выводы после первого поединка в сентябре 2021 года.

"Я 3-й раз нахожусь в Саудовской Аравии. Это будет новый бой, это будет продолжение первого боя – 13-й раунд, 14-й, 15-й. Сколько их будет, только Бог знает. Мы проведем отличный бой. Мы рождены, чтобы бороться за жизнь, пояса или просто за что-то. Кто этого не делает, тот не живет", – отметил украинский спортсмен.

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Российское издание "Чемпионат" подсчитало, что общий гонорар боксеров составит 80 млн долларов, спортсмены поделят его поровну независимо от исхода боя.

Фокус ранее писал, что Александр Усик выкупил права на трансляцию реванша с Энтони Джошуа. Украинцы смогут посмотреть бой бесплатно. Промоутеры Усика таким образом хотят максимальное взаимодействовать с аудиторией.

Энтони Джошуа с уважением отнесся к решению Александра Усика вступить в тероборону. Британец признался, что поступил бы также, если бы его страна воевала.