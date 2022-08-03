Усик выкупил права на трансляцию реванша против Джошуа: украинцы увидят бой бесплатно

Представитель боксера Александр Красюк также уточнил, что во время показа поединка будет проводиться сбор средств на помощь Украине в условиях войны.

Украинский боксер Александр Усик выкупил права на трансляцию боя-реванша против британца Энтони Джошуа, который состоится уже 20 августа. Жители Украины смогут посмотреть этот поединок бесплатно, а во время его показа будет проводиться сбор средств на помощь государству в условиях войны против РФ. Об этом в Instagram-эфире Mixed Zone заявил промоутер Усика Александр Красюк.

По словам представителя спортсмена, Усик захотел сделать украинцам подарок, поэтому выкупил права на трансляцию боя.

"Он за свои собственные деньги эти права получил и бесплатно хочет передать их всему украинскому народу, чтобы этот поединок каждый желающий украинец мог наблюдать в прямом эфире", — сказал Красюк.

Также промоутер боксера отметил, что трансляция боя будет вестись на платформе Megogo, телеканале "Суспільне", официальном YouTube-канале Александра Усика Usyk17, и, скорее всего, на портале Pari Match.

"Наша задача сделать максимальное количество трансляций, максимальное количество контактов с аудиторией. Фонд Александра Усика использует эту возможность, чтобы собрать деньги на помощь Украине. Во время прямого эфира каждый желающий сможет при помощи QR-кода сделать свой взнос в победу", — добавил представитель Усика.

Красюк отметил, что все средства, полученные за трансляцию от спонсоров, также пойдут в Фонд Александра Усика и будут использованы для помощи Украине.

"В этот раз это не просто спортивное событие… Потом сам Александр публично отчитается о том, как эти средства были использованы", — сказал менеджер боксера.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидже. Начало трансляции намечено на 23:00. На кону будут стоять чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO. 26 сентября Александр Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец победил Энтони Джошуа судейским решением по итогам 12 раундов.

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