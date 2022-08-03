Усик викупив права на трансляцію реваншу проти Джошуа: українці побачать бій безкоштовно

Представник боксера Олександр Красюк також уточнив, що під час показу поєдинку проводитиметься збирання коштів на допомогу Україні в умовах війни.

Український боксер Олександр Усик викупив права на трансляцію бою-реваншу проти британця Ентоні Джошуа, який відбудеться вже 20 серпня. Жителі України зможуть переглянути цей поєдинок безкоштовно, а під час його показу проводитиметься збір коштів на допомогу державі в умовах війни проти РФ. Про це в Instagram-ефірі Mixed Zone заявив промоутер Усика Олександр Красюк.

За словами представника спортсмена, Усик захотів зробити українцям подарунок, тому викупив права на трансляцію бою.

"Він за свої власні гроші ці права отримав і безкоштовно хоче передати їх усьому українському народу, щоб цей поєдинок кожен охочий українець міг спостерігати у прямому ефірі", — сказав Красюк.

Також промоутер боксера зазначив, що трансляція бою вестиметься на платформі Megogo, телеканалі "Суспільне", офіційному YouTube-каналі Олександра Усика Usyk17, і, швидше за все, на порталі Pari Match.

"Наше завдання зробити максимальну кількість трансляцій, максимальну кількість контактів з аудиторією. Фонд Олександра Усика використовує цю можливість, щоб зібрати гроші на допомогу Україні. Під час прямого ефіру кожен охочий зможе за допомогою QR-коду зробити свій внесок у перемогу", — додав представник Усика.

Красюк зазначив, що всі кошти, отримані за трансляцію від спонсорів, також підуть до Фонду Олександра Усика та будуть використані для допомоги Україні.

"Цього разу це не просто спортивна подія... Потім сам Олександр публічно звітуватиме про те, як ці кошти були використані", — сказав менеджер боксера.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джіджі. Початок трансляції заплановано на 23:00. На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO. 26 вересня Олександр Усик став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Українець переміг Ентоні Джошуа суддівським рішенням за підсумками 12 раундів.

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