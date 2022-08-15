"Поступил бы так же": Джошуа о решении Усика вступить в тероборону

Британец считает, что решение украинского боксера заслуживает уважения, и он уважает его поступок.

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что уважает решение украинского атлета Александра Усика вступить в ряды территориальной обороны на фоне полномасштабного вторжения войск РФ. Об этом пишет издание Mirror.

Если бы это был я, моя страна, находящаяся в состоянии войны, определенно оказала бы влияние, и я не знаю, было бы это положительным или отрицательным моментом, — сказал боец.

Британец добавил, что ему жаль гражданских лиц, пострадавших в результате российского полномасштабного вторжения. По мнению Джошуа, Усик в сложившейся ситуации "просто пытается защитить своих близких".

"Поэтому я его уважаю. Я поступил бы так же, не как боксер или воин, а как обычный человек. Люди решили не уходить и защищать свои дома, что не имеет ничего общего с воинством. Я уважаю то, что он сделал", — сказал боксер.

По словам спортсмена, он и его команда искала подходящие даты для проведения боя с Усиком.

"Я не хотел, чтобы мы говорили: "Это дата, которая должна быть", я хотел, чтобы мы работали вместе. Так мы проявляем сопереживание. Он хотел соревноваться и защищать пояса, это было запланировано примерно на 11 июня, затем это изменилось по его причинам и причинам Саудовской Аравии. Но я думаю, что теперь это сработало для всех в долгосрочной перспективе", — сказал Джошуа.

Напомним, украинский боксер Александр Усик выкупил права на трансляцию боя-реванша против британца Энтони Джошуа, который состоится уже 20 августа. Украинцы смогут посмотреть поединок бесплатно.

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