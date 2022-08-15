"Вчинив би так само": Джошуа про рішення Усика вступити в тероборону

Британець вважає, що рішення українського боксера заслуговує на повагу, і він поважає його вчинок.

Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що поважає рішення українського атлета Олександра Усика вступити до лав територіальної оборони на тлі повномасштабного вторгнення військ РФ. Про це пише видання Mirror.

"Якби це був я, моя країна, яка перебуває в стані війни, напевно вплинула б, і я не знаю, було б це позитивним чи негативним моментом", — сказав боєць.

Британець додав, що йому шкода цивільних осіб, які постраждали від російського повномасштабного вторгнення. На думку Джошуа, Усик у цій ситуації "просто намагається захистити своїх близьких".

"Тому я його поважаю. Я вчинив би так само, не як боксер чи воїн, а як звичайна людина. Люди вирішили не йти і захищати свої будинки, що не має нічого спільного з воїнством. Я поважаю те, що він зробив", — сказав боксер.

За словами спортсмена, він та його команда шукала відповідні дати для проведення бою з Усиком.

"Я не хотів, щоб ми говорили: "Це дата, яка має бути", я хотів, щоб ми працювали разом. Так ми проявляємо співпереживання. Він хотів змагатися і захищати пояси, це заплановано приблизно на 11 червня, потім це змінилося за його причин і причин Саудівської Аравії. Але я думаю, що тепер це спрацювало для всіх у довгостроковій перспективі", — сказав Джошуа.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик викупив права на трансляцію бою-реваншу проти британця Ентоні Джошуа, який відбудеться вже 20 серпня. Українці зможуть подивитися поєдинок безплатно.

Також ми писали про те, як у червні суперники влаштували битву поглядів.