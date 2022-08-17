Усик у костюмі козака заспівав "Ой у лузі червона калина" перед боєм із Джошуа (відео)

Боксери провели дуель поглядів, що тривала майже 40 секунд. Після цього український боксер виконав пісню, яка стала одним із символів боротьби України проти військового вторгнення РФ.

Український бокер Олександр Усик, чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO провів пресконференцію перед боєм із британцем Ентоні Джошуа. На захід він прийшов у костюмі козака, відео показав спортивний портал Matchroom Boxing.

Реванш між Усиком і Джошуа пройде 20 серпня в Джидді, портовому місті Саудівської Аравії. Усик захищатиме чемпіонські пояси, які одержав у минулій зустрічі.

Після закінчення пресконференції обидва боксери провели традиційну дуель поглядів, яка тривала майже 40 секунд.

Усик заспівав на сцені козацьку пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала одним із символів боротьби України проти повномасштабного військового вторгнення РФ.

Під час пресконференції Усик сказав, що спортсмени чудово вивчили тактику один одного та зробили всі висновки після першого поєдинку у вересні 2021 року.

"Я втретє перебуваю в Саудівській Аравії. Це буде новий бій, це буде продовження першого бою — 13-й раунд, 14-й, 15-й. Скільки їх буде, тільки Бог знає. Ми проведемо відмінний бій. Ми народжені, щоб боротися за життя, пояси чи просто за щось. Хто цього не робить, той не живе", — наголосив український спортсмен.

[ + – ] Усик коментує результат бою з Джошуа із 17-ї хвилини

Російське видання "Чемпіонат" підрахувало, що загальний гонорар боксерів складе 80 млн доларів, спортсмени поділять його порівну незалежно від результату бою.

Фокус раніше писав, що Олександр Усик викупив права на трансляцію реваншу з Ентоні Джошуа. Українці зможуть подивитися бій безкоштовно. Промоутери Усика так хочуть максимально взаємодіяти з аудиторією.

Ентоні Джошуа з повагою поставився до рішення Олександра Усика вступити в тероборону. Британець зізнався, що зробив би так само, якби його країна воювала.