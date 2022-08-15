Реванш бою Усика-Джошуа: з'явився новий проморолик поєдинку (відео)

Відомо, що новий поєдинок українського та британського боксерів відбудеться 20 серпня в Джидді, що в Саудівській Аравії.

Спортивна платформа DAZN Boxing показала новий проморолик реваншу українського боксера Олександра Усика та британського Ентоні Джошуа. Відео компанія розмістила на своїй сторінці у Twitter.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, що в Саудівській Аравії. Український боксер захищатиме чемпіонські пояси в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, які він отримав у минулому поєдинку.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що Олександр Усик викупив права на трансляцію реваншу проти Джошуа. Так жителі України зможуть переглянути цей поєдинок безплатно, а під час його показу проводитиметься збір коштів на допомогу в боротьбі з російською армією.

21 червня Усик і Джошуа влаштували битву поглядів перед боєм-реваншем. Боксери зустрілися в місті Джидда Саудівської Аравії, де має відбутися новий поєдинок. У результаті переглядування першим відвів очі британський боксер.

26 вересня 2021 року Олександр Усик став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Українець переміг Ентоні Джошуа суддівським рішенням за підсумками 12 раундів.