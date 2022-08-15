Реванш боя Усика-Джошуа: пояивлся новый проморолик поединка (видео)

Известно, что новый поединок украинского и британского боксеров состоится 20 августа в Джидде, что в Саудовской Аравии.

Спортивная платформа DAZN Boxing показала новый проморолик реванша украинского боксера Александра Усика и британского Энтони Джошуа. Видео компания разместила на своей странице в Twitter.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Джидде, что в Саудовской Аравии. Украинский боксер будет защищать чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF и IBO, которые он получил в прошлом поединке.

Напомним, 3 августа стало известно, что Александр Усик выкупил права на трансляцию реванша против Джошуа. Таким образом жители Украины смогут посмотреть этот поединок бесплатно, а во время его показа будет проводиться сбор средств на помощь в борьбе с российской армией.

21 июня Усик и Джошуа устроили битву взглядов перед боем-реваншем. Боксеры встретились в городе Джиджа Саудовской Аравии, где должен состоятся новый поединок. В результате гляделок первым отвел глаза британский боксер.

26 сентября 2021 года Александр Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Украинец победил Энтони Джошуа судейским решением по итогам 12 раундов.