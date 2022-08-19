Від Джокера до козака. Найяскравіші образи Олександра Усика

Український боксер вміє здивувати публіку не тільки спортивними здобутками, а й цікавими образами.

Український професійний боксер Олександр Усик напередодні здивував фанатів розкішним автентичним образом козака на пресконференції з британцем Ентоні Джошуа.

Чинний чемпіон світу у важкій вазі вийшов до камер у вишиванці, сірому жупані (згодом змінив його на чорний) з гірчичним поясом, червоних шароварах та чорних чоботах. На голові Олександра Усика красувався справжній козацький оселедець.

[ + – ] Олександр Усик у костюмі козака

Як відомо, незабаром відбудеться двобій між українським чемпіоном та британським спортсменом. То ж на зустрічі українець, окрім вбрання, продемонстрував свій патріотизм, виконавши композицію "Ой у лузі червона калина".

[ + – ] Олександр Усик та Ентоні Джошуа

Раніше Олександр Усик вийшов на публіку у футболці блакитно-жовтого забарвлення, на якій писало "Кольори свободи".

Сам спортсмен з перших днів повномасштабного російського вторгнення вступив до лав Тероборони та захищав Україну від ворожих військ. Наразі боксер представляє свою країну за кордоном на різноманітних змаганнях, де вкотре голосно заявляє про війну в Україні.

[ + – ] Олександр Усик у футболці кольорів свободи

Зокрема 35-річний боксер нагадував своїм підписникам у соцмережах, що він суперважковик та може перемогти будь-кого своїми велетенськими боксерськими рукавицями.

Звісно ж, головним елементом кожного виходу Усика на ринг є державний прапор України. З ним боксер танцював гопак у вересні 2021, коли здобув впевнену перемогу над Ентоні Джошуа.

Тоді кросівки спортсмена також мали українську тематику та були пофарбовані у синьо-жовті кольори.

Тоді ж у 2021 на зустрічах перед важливим боєм з британцем Олександр Усик продемонстрував образ Джокера. Боксер приміряв червоний костюм, жовту жилетку, темну сорочку та краватку.

[ + – ] Олександр Усик в образі Джокера

Тоді його одразу порівняли в Джокером з однойменного фільму. У картині 2019 року головну роль зіграв актор Хоакін Фенікс.

[ + – ] Хоакін Фенікс у ролі Джокера

Нагадаємо, Олександр Усик заспівав пісню українських січових стрільців на пресконференції з Ентоні Джошуа.