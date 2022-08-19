Джошуа тяжелее Усика на 10 кг: в Лондоне состоялось взвешивание боксеров перед матчем (видео)

Вес Джошуа — 110,9 кг, а украинского боксера — 100,1 кг. По сравнению с прошлым боем, Джошуа набрал 2,3 кг, а Усик — 0,5 кг.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прошел традиционную процедуру взвешивания перед поединком со своим соперником британцем Энтони Джошуа. Бой-реванш состоится в субботу, 20 августа. Об этом сообщает Sky News.

Усик оказался намного легче британца. Вес Джошуа — 110,9 кг, а украинского боксера — 100,1 кг. По сравнению с прошлым боем, Джошуа набрал 2,3 кг, а Усик — 0,5 кг.

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Традиционный для таких процедур взгляд боксеров лицом к лицу был продолжительнее обычного.

"Я всегда говорю, что лично для меня это не имеет значения. Но вот когда звучит гонг и идет обмен ударов… с помощью взглядов бои не выигрывают, — сказал Джошуа на сцене. — Скажу честно, все это неважно, все дело в самом бое. Взвешивание, взгляды, для меня это не столь важно, я просто жду начала поединка. Готов к 12 раундам, на 100%, все остальное — бонус".

Усик же на вопрос о том, что он увидел во взгляде Джошуа, сказал, что свое собственное отражение.

К слову, на этой церемонии украинский боксер был в вышиванке и шароварах.

Ранее Фокус сообщал о ярких образах Александра Усика перед боксерскими поединками. Украинский тяжеловес за время своей карьеры не раз удивлял поклонников яркими нарядами.