Джошуа тяжелее Усика на 10 кг: в Лондоне состоялось взвешивание боксеров перед матчем (видео)
Вес Джошуа — 110,9 кг, а украинского боксера — 100,1 кг. По сравнению с прошлым боем, Джошуа набрал 2,3 кг, а Усик — 0,5 кг.
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прошел традиционную процедуру взвешивания перед поединком со своим соперником британцем Энтони Джошуа. Бой-реванш состоится в субботу, 20 августа. Об этом сообщает Sky News.
Усик оказался намного легче британца. Вес Джошуа — 110,9 кг, а украинского боксера — 100,1 кг. По сравнению с прошлым боем, Джошуа набрал 2,3 кг, а Усик — 0,5 кг.
Традиционный для таких процедур взгляд боксеров лицом к лицу был продолжительнее обычного.
"Я всегда говорю, что лично для меня это не имеет значения. Но вот когда звучит гонг и идет обмен ударов… с помощью взглядов бои не выигрывают, — сказал Джошуа на сцене. — Скажу честно, все это неважно, все дело в самом бое. Взвешивание, взгляды, для меня это не столь важно, я просто жду начала поединка. Готов к 12 раундам, на 100%, все остальное — бонус".
Усик же на вопрос о том, что он увидел во взгляде Джошуа, сказал, что свое собственное отражение.
К слову, на этой церемонии украинский боксер был в вышиванке и шароварах.
Ранее Фокус сообщал о ярких образах Александра Усика перед боксерскими поединками. Украинский тяжеловес за время своей карьеры не раз удивлял поклонников яркими нарядами.