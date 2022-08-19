Джошуа важчий за Усика на 10 кг: у Лондоні відбулося зважування боксерів перед матчем (відео)

Вага Джошуа — 110,9 кг, а українського боксера — 100,1 кг. Якщо порівняти з минулим боєм Джошуа набрав 2,3 кг, а Усик — 0,5 кг.

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик пройшов традиційну процедуру зважування перед поєдинком зі своїм суперником британцем Ентоні Джошуа. Бій-реванш відбудеться у суботу, 20 серпня. Про це повідомляє Sky News.

Усик виявився набагато легшим за британця. Вага Джошуа — 110,9 кг, а українського боксера — 100,1 кг. Якщо порівняти з минулим боєм Джошуа набрав 2,3 кг, а Усик — 0,5 кг.

[ + – ] Церемонія зважування боксерів, дивитись з 50:00

Традиційний для таких процедур погляд боксерів віч-на-віч був тривалішим за звичайний.

"Я завжди кажу, що особисто для мене це не має значення. Але коли звучить гонг і йде обмін ударів… за допомогою поглядів бої не виграють, — сказав Джошуа на сцені. — Скажу чесно, все це неважливо, вся справа в самому бою. Зважування, погляди, для мене це не так важливо, я просто чекаю початку поєдинку. Готовий до 12 раундів, на 100%, решта — бонус".

Усик на запитання про те, що він побачив у погляді Джошуа, сказав, що свій власний відбиток.

До речі, на цій церемонії український боксер був у вишиванці та шароварах.

Раніше Фокус повідомляв про яскраві образи Олександра Усика перед боксерськими поєдинками. Український важкоатлет за час своєї кар'єри неодноразово дивував шанувальників яскравими вбраннями.