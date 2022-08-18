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Спорт Бой Усика и Джошуа

От "козака" до "Джокера": яркие образы Александра Усика перед боями (фото, видео)

александр усик, усик козак, усик в костюме козака, усик джошуа перед боем
Фото: Twitter | Образы Александра Усика перед боями

Украинский боксер за свою карьеру успел несколько раз удивить фанатов яркими костюмами. Фокус собрал самые необычные из них.

Боксер Александр Усик уже в грядущую субботу, 20 августа, встретится в бое-реванше с британским спортсменом Энтони Джошуа. Украинский атлет удивил журналистов и любителей бокса, посетив итоговую пресс-конференцию перед поединком в костюме козака. В связи с этим Фокус собрал все необычные образы Усика, которые он примерял на себя перед боями на протяжении профессиональной карьеры.

Усик футбольный: в образе фаната "Манчестер Сити"

Украинский атлет на церемонии взвешивания перед боем с Тони Беллью, который состоялся 10 ноября 2018 года в Манчестере, надел на лицо шарф "МанСити" — футбольного клуба, который в сезоне 2018/19 выиграл национальный чемпионат Англии.

Усик Беланью
Усик Беланью
Усик Беланью
Усик Беланью

Предположительно, команда Усика знала, что его соперник является фанатом другого английского клуба — "Эвертон" — и попыталась таким образом зацепить британца. Бой окончился победой в пользу украинца — Усик нокаутировал Беллью в восьмом раунде.

Усик-суперзлодей: в образе Джокера

Перед первым боем с другим британским спортсменом — Энтони Джошуа — который состоялся 25 сентября прошлого года в Лондоне, украинец явился на битву взглядов в костюме Джокера — изначально комикс-персонажа, а впоследствие героя фильмов вселенной DC о супергероях. Усик примерил на себя образ Джокера из фильма 2019-го года режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.

усик джокер
усик джокер
усик джокер
усик джокер

Поединок продлился все отведенные на него двенадцать раундов, по истечении которых победа единогласным судейским решением была присуждена Александру Усику. Сразу после боя Энтони Джошуа заявил, что активирует пункт о незамедлительном реванше с Усиком, который должен был состояться весной 2022 года.

Усик-козак: с чубом и в вышиванке

В образе козака украинский боксер решил посетить битву взглядов перед второй встречей Джошуа, которая состоится 20 августа в Джидде, что в Саудовской Аравии. В частности, Усик вышел к британцу с чубом, в вышиванке, бусами и другими характерными элементами стиля.

Усик в образе козака, усик козак, усик в котюме козака
Усик в образе козака, усик козак, усик в котюме козака
Усик в образе козака, усик козак, усик в котюме козака
Усик в образе козака, усик козак, усик в котюме козака

На сцене украинский атлет устроил настоящий перформанс, спев песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из символов полномасштабной войны Украины против РФ.

Украинец постарается защитить титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Усик-гетьман: с булавой и саблей

Боксер нечасто примерял на себя необычные образы, однако был еще один случай, когда он решил удивить публику непосредственно на ринге. Причем речь идет не о его собственном бое. В апреле 2016-го года Усик в костюме украинского гетмана — с булавой, шапкой, саблей и другими атрибутами — вывел на поединок своего коллегу, Дениса Беринчика, который, в свою очередь, одолел аргентинца Эмилиано Мартина Гарсию.

В остальном же украинский боксер представал перед боями в классическом виде — с голым торсом, в спортивной или повседневной одежде.

Фокус ранее писал, что Александр Усик выкупил права на трансляцию реванша с Энтони Джошуа. Украинцы смогут посмотреть бой бесплатно. Промоутеры Усика таким образом хотят максимальное взаимодействовать с аудиторией. Боксерский вечер начнется примерно в 18:00, а главный поединок запланирован на 23:00 по Киеву.

Также мы писали о том, как в июне соперники устроили битву взглядов в июне.