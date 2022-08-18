От "козака" до "Джокера": яркие образы Александра Усика перед боями (фото, видео)

Украинский боксер за свою карьеру успел несколько раз удивить фанатов яркими костюмами. Фокус собрал самые необычные из них.

Боксер Александр Усик уже в грядущую субботу, 20 августа, встретится в бое-реванше с британским спортсменом Энтони Джошуа. Украинский атлет удивил журналистов и любителей бокса, посетив итоговую пресс-конференцию перед поединком в костюме козака. В связи с этим Фокус собрал все необычные образы Усика, которые он примерял на себя перед боями на протяжении профессиональной карьеры.

Усик футбольный: в образе фаната "Манчестер Сити"

Украинский атлет на церемонии взвешивания перед боем с Тони Беллью, который состоялся 10 ноября 2018 года в Манчестере, надел на лицо шарф "МанСити" — футбольного клуба, который в сезоне 2018/19 выиграл национальный чемпионат Англии.

Предположительно, команда Усика знала, что его соперник является фанатом другого английского клуба — "Эвертон" — и попыталась таким образом зацепить британца. Бой окончился победой в пользу украинца — Усик нокаутировал Беллью в восьмом раунде.

Усик-суперзлодей: в образе Джокера

Перед первым боем с другим британским спортсменом — Энтони Джошуа — который состоялся 25 сентября прошлого года в Лондоне, украинец явился на битву взглядов в костюме Джокера — изначально комикс-персонажа, а впоследствие героя фильмов вселенной DC о супергероях. Усик примерил на себя образ Джокера из фильма 2019-го года режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.

Поединок продлился все отведенные на него двенадцать раундов, по истечении которых победа единогласным судейским решением была присуждена Александру Усику. Сразу после боя Энтони Джошуа заявил, что активирует пункт о незамедлительном реванше с Усиком, который должен был состояться весной 2022 года.

Усик-козак: с чубом и в вышиванке

В образе козака украинский боксер решил посетить битву взглядов перед второй встречей Джошуа, которая состоится 20 августа в Джидде, что в Саудовской Аравии. В частности, Усик вышел к британцу с чубом, в вышиванке, бусами и другими характерными элементами стиля.

На сцене украинский атлет устроил настоящий перформанс, спев песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из символов полномасштабной войны Украины против РФ.

Украинец постарается защитить титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Усик-гетьман: с булавой и саблей

Боксер нечасто примерял на себя необычные образы, однако был еще один случай, когда он решил удивить публику непосредственно на ринге. Причем речь идет не о его собственном бое. В апреле 2016-го года Усик в костюме украинского гетмана — с булавой, шапкой, саблей и другими атрибутами — вывел на поединок своего коллегу, Дениса Беринчика, который, в свою очередь, одолел аргентинца Эмилиано Мартина Гарсию.

В остальном же украинский боксер представал перед боями в классическом виде — с голым торсом, в спортивной или повседневной одежде.

Фокус ранее писал, что Александр Усик выкупил права на трансляцию реванша с Энтони Джошуа. Украинцы смогут посмотреть бой бесплатно. Промоутеры Усика таким образом хотят максимальное взаимодействовать с аудиторией. Боксерский вечер начнется примерно в 18:00, а главный поединок запланирован на 23:00 по Киеву.

Также мы писали о том, как в июне соперники устроили битву взглядов в июне.