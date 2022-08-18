Від "козака" до "Джокера": яскраві образи Олександра Усика перед боями (фото, відео)

Український боксер за свою кар'єру встиг кілька разів здивувати шанувальників яскравими костюмами. Фокус зібрав найнезвичайніші з них.

Боксер Олександр Усик вже в суботу, 20 серпня, зустрінеться в бою-реванші з британським спортсменом Ентоні Джошуа. Український атлет здивував журналістів та любителів боксу, відвідавши підсумкову пресконференцію перед поєдинком у костюмі козака. У зв'язку з цим Фокус зібрав усі незвичайні образи Усика, які він приміряв перед боями протягом професійної кар'єри.

Усик футбольний: в образі фаната "Манчестер Сіті"

Український атлет на церемонії зважування перед боєм з Тоні Белью, який відбувся 10 листопада 2018 року в Манчестері, одягнув шарф "МанСіті" — футбольного клубу, який у сезоні 2018/19 виграв національний чемпіонат Англії.

Імовірно, команда Усика знала, що його суперник є фанатом іншого англійського клубу — "Евертон" — і спробувала так зачепити британця. Бій закінчився перемогою на користь українця — Усик нокаутував Белью у восьмому раунді.

Усик-суперлиходій: в образі Джокера

Перед першим боєм з іншим британським спортсменом — Ентоні Джошуа, який відбувся 25 вересня минулого року в Лондоні, українець з'явився на битву поглядів у костюмі Джокера — спочатку комікс-персонажа, а згодом героя фільмів всесвіту DC про супергероїв. Усик приміряв на себе образ Джокера з фільму 2019 року режисера Тодда Філліпса з Хоакіном Феніксом у головній ролі.

Поєдинок тривав усі відведені на нього дванадцять раундів, після яких перемогу одноголосним суддівським рішенням присудили Олександру Усику. Відразу після бою Ентоні Джошуа заявив, що активує пункт про негайний реванш з Усиком, який мав відбутися навесні 2022 року.

Усик-козак: з чубом та у вишиванці

В образі козака український боксер вирішив відвідати битву поглядів перед другою зустріччю Джошуа, яка відбудеться 20 серпня у Джидді, що у Саудівській Аравії. Зокрема, Усик вийшов до британця з чубом, у вишиванці, намистом та іншими характерними елементами стилю.

На сцені український атлет влаштував справжній перформанс, співаючи пісню "Ой, у лузі червона калина", яка стала одним із символів повномасштабної війни України проти РФ.

Українець намагатиметься захистити титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Усик-гетьман: з булавою та шаблею

Боксер нечасто приміряв на себе незвичайні образи, проте був ще один випадок, коли він вирішив здивувати публіку безпосередньо на рингу. Причому йдеться не про його власний бій. У квітні 2016 року Усик у костюмі українського гетьмана — з булавою, шапкою, шаблею та іншими атрибутами — вивів на поєдинок свого колегу, Дениса Берінчика, який, зі свого боку, здолав аргентинця Еміліано Мартіна Гарсію.

В іншому ж український боксер поставав перед боями у класичному вигляді — з голим торсом, у спортивному чи повсякденному одязі.

Фокус раніше писав, що Олександр Усик викупив права на трансляцію реваншу з Ентоні Джошуа. Українці зможуть подивитися бій безплатно. Промоутери Усика так хочуть максимально взаємодіяти з аудиторією. Боксерський вечір розпочнеться приблизно о 18:00, а головний поєдинок заплановано на 23:00 за Києвом.

Також ми писали про те, як у червні суперники влаштували битву поглядів у червні.