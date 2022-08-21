"Козаки своего не отдадут": Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа

Победа боксера была важной и нужной для украинцев в этот момент, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итог боя боксера Александра Усика против британца Энтони Джошуа. По словам главы государства, победа украинца была очень важной для страны. Об этом он написал в своем Twitter.

"Трудная, но такая важная и нужная ПОБЕДА Усика!" — заявил Зеленский.

Президент добавил, что защита Усиком титула мира является символом того, "что все, кто казацкого рода, своего не отдадут", будут бороться за это, в результате чего обязательно одержат победу.

Напомним, в Саудовской Аравии в ночь на 21 августа на арене King Abdullah Sports City состоялся бой-реванш Энтони Джошуа с Александром Усиком, во время которого британец пытался вернуть себе титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок длился на все 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена по судейскому решению.

Также мы писали о том, как после победы Усика над Джошуа в первом поединке, который состоялся в сентябре прошлого года, Зеленский заявил, что "Украина возвращает свое", а именно чемпионские титулы, которые в 2017 году уступил Владимир Кличко.

После вчерашнего боя Усик заявил, что он готов встретиться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, отметив, что он либо проведет с ним бой, либо не будет боксировать вовсе. В свою очередь Фьюри заявил, что не собирается покидать спорт, что может свидетельствовать о его готовности встретиться с украинским атлетом на ринге.