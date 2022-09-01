Убытки на $160 млн: за полгода ВС РФ разрушили 113 спортивных объектов в Украине, – Гутцайт

По словам министра молодежи и спорта, за время полномасштабного вторжения 19 объектов спортивной инфраструктуры были уничтожены полностью. В НБУ создали специальный счет для аккумуляции средств на восстановление разрушенного.

За полгода полномасштабной войны российские войска частично или полностью разрушили 113 спортивных объектов на территории Украины. Об этом рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, нанесенный оккупантами ущерб уже превысил $160 млн.

"За последние два года столько спортивных объектов было построено и реконструировано, сколько Украина не видела за все годы независимости. Нам не хватает этой инфраструктуры сейчас", – прокомментировал чиновник.

[ + – ] Украина создала специальный счет для восстановления объектов.

Он уточнил, что 19 спортивных объектов за это время были уничтожены полностью.

Тем не менее, Украина уже работает над тем, чтобы после победы восстановить разрушенное. Так, министерство открыло в НБУ специальный счет, на который привлекаются средства от международных партнеров для того, чтобы в будущем отстроить все утраченные объекты спортивной и молодежной инфраструктуры.

[ + – ] Министр Вадим Гутцайт приехал в Киевскую область осмотреть разрушенные объекты.

Международный олимпийский комитет, в свою очередь, объявил о намерении провести донорскую конференцию, на которой будут собирать средства для Украины.

Как говорит Гутцайт, на сегодняшний день украинских спортсменов поддержали более 40 стран мира. Там созданы все условия для того, чтобы граждане Украины могли бесплатно находиться и продолжать свои тренировки.

"Очень приятно, что в столь сложное время есть международная поддержка, наши тренеры и спортсмены продолжают работать и побеждать", – подчеркнул министр.

[ + – ] Украина уже потеряла $160 млн из-за разрушенных спортивных объектов.

Только по состоянию на середину июня международное спортивное сообщество сэкономило для Украины около 500 млн грн. Эти траты на пребывание украинских спортсменов за рубежом взяли на себя национальные федерации других стран, олимпийские комитеты и Фонд солидарности олимпийского общества и украинского спорта.

Напомним, жеребьевка определила, с кем сыграет киевское "Динамо" в Лиге Европы. Украинская команда попала в группу В, где также сыграют французский "Ренн", турецкий "Фенербахче" и кипрский АЕК.

Ранее Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой над Энтони Джошуа. Победа боксера была важной и нужной для украинцев в этот момент, отметил президент.