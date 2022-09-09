Російська авіація атакувала лікарню на Сумщині, є постраждалі (фото)

Окупанти атакували медустанову у момент, коли там перебували люди. Внаслідок авіаудару, за даними місцевої влади, постраждали як мінімум 7 людей.

У п'ятницю вранці, 9 вересня, російська авіація завдала удару по лікарні Сумської області. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, ПКС РФ здійснили авіаційний удар по медичній установі, яка знаходиться у Великописарівській громаді Сумської області.

Живицький зазначив, що окупаційні війська атакували лікарню близько 9:00 за місцевим часом, не перетинаючи державний кордон у момент, коли там перебували люди.

"Приміщення зруйновані, є постраждалі серед людей. Деталі згодом", — додав голова Сумської ОВА, коментуючи авіаудар по лікарні у Великописарівській громаді.

[ + – ] Авіація РФ завдала авіаудару по лікарні в Сумській області [ + – ] Авіація РФ завдала авіаудару по лікарні в Сумській області [ + – ] Авіація РФ завдала авіаудару по лікарні в Сумській області [ + – ] Авіація РФ завдала авіаудару по лікарні в Сумській області

Голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова в коментарі "Суспільному" повідомила, що внаслідок авіаудару ПКС РФ постраждали семеро людей. За її словами, після атаки громадянам надали медичну допомогу.

Декількома годинами раніше Дмитро Живицький повідомляв, що в Краснопільській та Великописарівській громадах неспокійна ситуація. Керівник ОВА закликав мирних громадян перебувати в укриттях та чекати офіційної інформації від влади.

Крім цього, як розповідав Живицький, уночі, 9 вересня, ЗС РФ з мінометів обстрілювали Шалигинську територіальну громаду. Жертв та постраждалих, на щастя, внаслідок атаки окупантів немає.

[ + – ] ЗС РФ з мінометів обстрілювали Шалигинську громаду Сумської області

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 вересня російські війська з важкого озброєння обстріляли прифронтовий Бахмут Донецької області. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 8 мирних жителів, і ще 17 громадян отримали різні поранення. За даними ОВА, 20 приватних та 6 багатоповерхових будинків пошкоджені після обстрілу Бахмута.

Також повідомлялося, що 8 вересня російська армія з реактивної артилерії обстріляла житлові квартали Харкова — під вогонь потрапили Індустріальний та Немишлянський райони. Двоє людей загинули внаслідок атаки з РСЗВ та ще п'ятеро громадян отримали поранення.