ЗС РФ обстріляли Бахмут: 8 загиблих та 17 поранених, — Донецька ОВА (фото, відео)

Прифронтовий районний центр останні чотири дні залишається без електрики та водопостачання, які неможливо відновити через бойові дії.

У ніч із 8 на 9 вересня ЗС РФ з важкого озброєння обстріляли Бахмут Донецької області, внаслідок чого загинули мирні жителі. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, минулої ночі ЗС РФ із важкого озброєння обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.

Прифронтовій Бахмут, як стверджує Кириленко, зазнав найбільшої шкоди. Жертвами обстрілу районного центру, за останніми даними, стали 8 мирних мешканців. Ще 17 громадян отримали різні поранення та травми.

"Пошкоджено 20 приватних та 6 багатоповерхових будинків, 4 магазини, палац культури та адмінбудівлю. Крім того, під обстріл потрапив ринок — пошкоджено 107 контейнерів", — продовжив Кириленко у своєму Telegram-каналі.

Глава Донецької ОВА наголосив, що прифронтовий Бахмут протягом чотирьох днів залишається без електрики та водопостачання, які не можна відновити через активні бойові дії.

[ + – ] 8 людей загинули внаслідок обстрілу Бахмута

За даними Головного управління Нацполіції в Донецькій області, минулої доби ЗС РФ 26 разів обстрілювали населені пункти регіону. Внаслідок ворожих атак є жертви серед мирного населення, а також зафіксовано руйнування житлових будинків.

Протягом минулого дня під обстріл ЗС РФ потрапили 13 населених пунктів Донеччини:

Бахмут;

Нью-Йорк;

Торецьк;

Авдіївка;

Гостре;

Курахове;

Павлівка;

Зайцеве;

Федорівка;

Тоненьке;

Північне;

Орлівка;

Слов'янськ.

На Донеччині, за інформацією правоохоронців, пошкоджено 48 об'єктів, серед яких 39 житлових будинків, автомобільні заправки, магазини тощо. Для ведення вогню по населених пунктах ЗС РФ застосовували міномети, ствольну та реактивну артилерію, а також ракетне озброєння.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи ЗСУ знищили 650 російських військовослужбовців та десятки одиниць бойової техніки ЗС РФ. Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Харківському напрямках.

Також повідомлялося, що 7 вересня ЗС РФ із важкого озброєння обстріляли школу та житловий будинок у прифронтовому Слов'янську. Тіла трьох загиблих співробітники ДСНС дістали з-під завалів після багатогодинних пошуково-рятувальних робіт.