ВС РФ обстреляли Бахмут: 8 погибших и 17 раненых, — Донецкая ОВА (фото, видео)

Прифронтовой районный центр последние четыре дня остается без электричества и водоснабжения, которые невозможно восстановить из-за боевых действий.

В ночь с 8 на 9 сентября ВС РФ из тяжелого вооружения обстреляли Бахмут Донецкой области, в результате чего погибли мирные жители. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, минувшей ночью ВС РФ из тяжелого вооружения обстреливали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области.

Прифронтовой Бахмут, как утверждает Кириленко, подвергся наибольшему ущербу. Жертвами обстрела районного центра, по последним данным, стали 8 мирных жителей. Еще 17 граждан получили различные ранения и травмы.

"Повреждены 20 частных и 6 многоэтажных домов, 4 магазина, дворец культуры и админздание. Кроме того, под обстрел попал рынок — повреждено 107 контейнеров", — продолжил Кириленко в своем Telegram-канале.

Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что прифронтовой Бахмут в течение четырех дней остается без электричества и водоснабжения, которые нельзя восстановить из-за активных боевых действий.

[ + – ] 8 человек погибли в результате обстрела Бахмута

По данным Главного управления Нацполиции в Донецкой области, за минувшие сутки ВС РФ 26 раз обстреливали населенные пункты региона. В результате вражеских атак есть жертвы среди мирного населения, а также зафиксированы разрушения жилых домов.

В течение минувшего дня под обстрелы ВС РФ попали 13 населенных пунктов Донетчины:

Бахмут;

Нью-Йорк;

Торецк;

Авдеевка;

Гострое;

Курахово;

Павловка;

Зайцево;

Федоровка;

Тоненькое;

Пивничное;

Орловка;

Славянск.

В Донецкой области, по информации правоохранителей, повреждены 48 объектов, среди которых 39 жилых домов, автомобильные заправки, магазины и т.п. Для ведения огня по населенным пунктам ВС РФ применяли минометы, ствольную и реактивную артиллерию, а также ракетное вооружение.

Напомним, за минувшие сутки подразделения ВСУ уничтожили 650 российских военнослужащих и десятки единиц боевой техники ВС РФ. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Харьковском направлениях.

Также сообщалось, что 7 сентября ВС РФ из тяжелого вооружения обстреляли школу и жилой дом в прифронтовом Славянске. Тела трех погибших сотрудники ГСЧС достали из-под завалов после многочасовых поисково-спасательных работ.