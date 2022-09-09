ВС РФ обстреляли Бахмут: 8 погибших и 17 раненых, — Донецкая ОВА (фото, видео)
Прифронтовой районный центр последние четыре дня остается без электричества и водоснабжения, которые невозможно восстановить из-за боевых действий.
В ночь с 8 на 9 сентября ВС РФ из тяжелого вооружения обстреляли Бахмут Донецкой области, в результате чего погибли мирные жители. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
По его словам, минувшей ночью ВС РФ из тяжелого вооружения обстреливали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области.
Прифронтовой Бахмут, как утверждает Кириленко, подвергся наибольшему ущербу. Жертвами обстрела районного центра, по последним данным, стали 8 мирных жителей. Еще 17 граждан получили различные ранения и травмы.
"Повреждены 20 частных и 6 многоэтажных домов, 4 магазина, дворец культуры и админздание. Кроме того, под обстрел попал рынок — повреждено 107 контейнеров", — продолжил Кириленко в своем Telegram-канале.
Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что прифронтовой Бахмут в течение четырех дней остается без электричества и водоснабжения, которые нельзя восстановить из-за активных боевых действий.
По данным Главного управления Нацполиции в Донецкой области, за минувшие сутки ВС РФ 26 раз обстреливали населенные пункты региона. В результате вражеских атак есть жертвы среди мирного населения, а также зафиксированы разрушения жилых домов.
В течение минувшего дня под обстрелы ВС РФ попали 13 населенных пунктов Донетчины:
- Бахмут;
- Нью-Йорк;
- Торецк;
- Авдеевка;
- Гострое;
- Курахово;
- Павловка;
- Зайцево;
- Федоровка;
- Тоненькое;
- Пивничное;
- Орловка;
- Славянск.
В Донецкой области, по информации правоохранителей, повреждены 48 объектов, среди которых 39 жилых домов, автомобильные заправки, магазины и т.п. Для ведения огня по населенным пунктам ВС РФ применяли минометы, ствольную и реактивную артиллерию, а также ракетное вооружение.
Напомним, за минувшие сутки подразделения ВСУ уничтожили 650 российских военнослужащих и десятки единиц боевой техники ВС РФ. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Харьковском направлениях.
Также сообщалось, что 7 сентября ВС РФ из тяжелого вооружения обстреляли школу и жилой дом в прифронтовом Славянске. Тела трех погибших сотрудники ГСЧС достали из-под завалов после многочасовых поисково-спасательных работ.