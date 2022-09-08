Обстрел школы и дома в Славянске: из-под завалов достали тела погибших

По словам мэра города Вадима Ляха, в результате недавнего удара российских войск по зданиям на улице Торской погибла женщина и двое мужчин.

В четверг, 8 сентября, спасатели извлекли тела трех погибших из-под завалов в Славянске Донецкой области. Местный мэр Вадим Лях сообщил, что, несмотря на то, что ночь была "мирной", война рядом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ночь прошла спокойно. Пусть так будет и дальше. Но война рядом, из-под завалов по ул. Торской достали тела всех трех погибших — двух мужчин и одну женщину", — уточнил мэр.

Обстрелы Славянска

Накануне российские войска обстреляли школу и жилой дом в Славянске. Пострадала 4-я школа по улице Торской. От удара, по словам мэра, в соседнем многоквартирном доме полностью "сложился" подъезд. На месте работала спасательная бригада. Взрывной волной были повреждены и другие дома на прилегающей территории.

Напомним, что в Белгороде пострадала электроподстанция. Город и несколько населенных пунктов в окрестностях на протяжении нескольких часов оставались без электричества. По неподтвержденным данным, на территории областного центра взорвалась ракета, которую пытались запустить в сторону Украины.

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