Обстріл школи та будинку в Слов'янську: з-під завалів дістали тіла загиблих

За словами мера міста Вадима Ляха, внаслідок нещодавнього удару російських військ по будинках на вулиці Торській загинула жінка та двоє чоловіків.

У четвер, 8 вересня, рятувальники витягли тіла трьох загиблих з-під завалів у Слов'янську на Донеччині. Місцевий мер Вадим Лях повідомив, що попри те, що ніч була "мирною", війна поряд. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ніч пройшла спокійно. Нехай так буде й надалі. Але війна поряд, з-під завалів по вул. Торській дістали тіла всіх трьох загиблих — двох чоловіків і одну жінку", — уточнив мер.

Обстріли Слов'янська

Напередодні російські війська обстріляли школу та житловий будинок у Слов'янську. Постраждала 4-та школа на вулиці Торській. Від удару, за словами мера, в сусідньому багатоквартирному будинку повністю "склався" під'їзд. На місці працювала рятувальна бригада. Вибухова хвиля пошкодила й інші будинки на прилеглій території.

Нагадаємо, що у Бєлгороді постраждала електропідстанція. Місто та кілька населених пунктів на околицях протягом кількох годин залишалися без електрики. За непідтвердженими даними, на території обласного центру вибухнула ракета, яку намагалися запустити у бік України.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ потопили російський корабель лише через тиждень тренувань у США з протикорабельними ракетами Harpoon. Платформи для їхнього запуску зняли з корабля союзної країни та встановили на вантажівки в Україні.