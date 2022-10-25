Германия выделит Украине €20 млн на критическую инфраструктуру: что купят в первую очередь

По данным министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, в результате войны в Украине поврежден 581 объект теплоснабжения. Стране нужны дизельные генераторы, внутридомовые обогреватели, водоочистные и насосные станции.

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Германия выделит Украине 20 млн евро на покупку оборудования для ликвидации последствий российских ракетных ударов по критической инфраструктуре. Об этом написал в Facebook министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Министр отметил, что это стало результатом договоренностей на встрече с министром окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке.

По информации Чернышева, в ближайшее время Украина и Германия финализируют эти договоренности.

Алексей Чернышев также отметил обсуждение в Германии помощи внутренне перемещенным лицам. В первую очередь, по его мнению, общинам нужны мобильные дизельные генераторы, электрические внутридомовые обогреватели, теплоэлектростанции, водоочистные и насосные станции.

"Для нас важно было услышать возможность рассчитывать на помощь партнеров в прохождении сложного зимнего периода", — заявил министр.

Глава украинского министерства добавил, что войска России повредили 581 объект теплоснабжения, почти половина из которых удалось восстановить.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц верит в членство Украины в Евросоюзе. По его словам, есть смысл инвестировать в страну с учетом этой перспективы.

Европейский банк реконструкции и развития хочет предоставить Киеву до 3 млрд евро для помощи украинскому бизнесу и экономике. Деньги должны пойти на восстановление энергетической и продовольственной безопасности, инфраструктуры и фармпромышленности.

Киевская школа экономики подсчитала, что Украина понесла ущерба от полномасштабной войны с Россией к сентябрю на сумму более 127 миллиардов долларов. Больше всего пострадала жилищная инфраструктура.