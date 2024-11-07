В Україні водії знову можуть замовити індивідуальні номери для авто: скільки коштує послуга

В Україні поновили виготовлення індивідуальних номерів для автомототранспорту. Замовити їх можна у територіальному сервісному центрі МВС або ж онлайн.

З середи, 6 листопада, в Україні відновили приймання замовлень на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків, який є унікальним додатком до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу. Про це повідомили у Головному сервісному центрі.

Індивідуальний номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів, а такий же для мотоциклів – від трьох до шести символів. При цьому такий знак має містити не менше двох літер.

Вартість послуги:

номерний знак для легкових авто – 340,02 грн;

номерний знак для мотоциклів – 154,80 грн;

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;

графічний елемент – 500 грн.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

Замовити індивідуальний номерний знак, як зазначають у ГСЦ, можливо у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС або ж онлайн, у "Кабінеті водія".

З початку 2024 року в Україні було виготовлено 11 244 комплектів макетів номерів. 10 902 з них водії замовляли онлайн.

Нагадаємо, навесні 20224 року у МВС розповідали, у яких випадках водії можуть отримати відмову під час оформлення індивідуальних номерних знаків. У відомстві дали декілька порад під час замовлення такої послуги.

Також Фокус писав, що в Україні посилено процедуру складання іспитів на отримання водійських прав. Відтепер екзамени будуть фіксуватись за допомогою відео- та аудіозасобів, що має унеможливити випадки шахрайства.