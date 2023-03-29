Як замовити індивідуальні номерні знаки, щоб не отримати відмову: поради від МВС

У МВС розповіли, у яких випадках водії можуть отримати відмову під час оформлення індивідуальних номерних знаків. Також у відомстві дали кілька порад під час замовлення такої послуги.

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У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, як замовити індивідуальні номерні знаки для авто, щоби не отримати відмову. Порадами поділились на сайті відомства.

У МВС поділилися, що за перші чотири дні поновлення послуги схвалено 289 комплектів індивідуальних номерів для автомобілів. З них 234 заявки затвердили в Електронному кабінеті водія.

У яких випадках можуть відмовити під час замовлення індивідуальних номерних знаків?

При замовленні автомобільного номера можна відразу перевірити доступність бажаної комбінації символів. Якщо зазначений напис вже був обраний іншою особою, то при оформленні макета замовник отримає відповідне повідомлення.

У МВС можуть відмовити у виготовленні індивідуальних номерних знаків у кількох випадках. Наприклад, якщо номери схожі за накресленням з номерними знаками, що видаються при державній або відомчій реєстрації.

На індивідуальних номерних знаках заборонено одночасно використовувати символи української та латинської абеток. Винятками є лише літери, які збігаються за написанням.

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Що може бути зображено на індивідуальних номерних знаках?

На індивідуальних автомобільних номерах можна використовувати символи українського або латинського алфавіту Фото: мвд Украiни

На індивідуальних автономерах можуть бути символи українського або латинського алфавіту, цифри та навіть графічні елементи. Останні можна додати лише при замовленні макета у будь-якому сервісному центрі МВС.

Розмістити на номері графічні елементи онлайн неможливо. Для них потрібні документи, які підтверджують право відтворення копій цього авторського твору.

Як замовити індивідуальний номерний знак через електронний кабінет водія:

Увійдіть до Електронного кабінету водія. Оформіть заявку на виготовлення номерних індивідуальних знаків. Здійсніть оплату за надання адміністративної послуги. Отримайте комплект індивідуальних номерних знаків у Києві або за доставкою від ДП "ІНФОТЕХ" на поштове відділення. Пройдіть перереєстрацію авто та закріплення індивідуального номерного знака за транспортним засобом у сервісному центрі МВС.

Вартість послуги виготовлення індивідуального номерного знаку:

300 грн — три символи;

90 грн — за кожний наступний символ;

466,44 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для автомобіля);

266,58 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла).

Раніше Фокус розповів, що у МВС України затвердили номери для автомобілів нового зразка.