Как заказать индивидуальные номерные знаки, чтобы не получить отказ: советы от МВД

В МВД рассказали, в каких случаях водители могут получить отказ при оформлении индивидуальных номерных знаков. Также в ведомстве дали несколько советов при заказе такой услуги.

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В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как заказать индивидуальные номерные знаки для авто, чтобы не получить отказ. Советами поделились на сайте ведомства.

В МВД поделились, что за первые четыре дня возобновления услуги было одобрено 289 комплектов индивидуальных номеров для автомобилей. Из них 234 заявки утвердили в Электронном кабинете водителя.

В каких случаях могут отказать при заказе индивидуальных номерных знаков?

При заказе автомобильного номера можно сразу проверить доступность запрашиваемой комбинации символов. Если указанная надпись уже была выбрана другим лицом, то при оформлении макета заказчик получит соответствующее уведомление.

В МВД могут отказать в изготовлении индивидуальных номерных знаков в нескольких случаях. Например, если номера похожи по начертанию с номерными знаками, выдаваемыми при государственной или ведомственной регистрации.

На индивидуальных номерных знаках запрещено одновременно использовать символы украинского и латинского алфавитов. Исключениями являются только буквы, которые совпадают по написанию.

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Украинцы смогут заказать номера авто онлайн: как будет работать услуга

Что может быть изображено на индивидуальных номерных знаках?

На индивидуальных автомобильных номерах можно использовать символы украинского или латинского алфавита Фото: МВД Украины

На индивидуальных автономерах могут содержаться символы украинского или латинского алфавита, цифры и даже графические элементы. Последние можно добавить только при заказе макета в любом сервисном центре МВД.

Разместить на номере графические элементы онлайн невозможно. Для них требуются документы, которые подтверждают право на воспроизведение копий этого авторского произведения.

Как заказать индивидуальный номерной знак через электронный кабинет водителя:

Войдите в Электронный кабинет водителя. Оформите заявку на изготовление индивидуальных номерных знаков. Совершите оплату за предоставление административной услуги. Получите комплект индивидуальных номерных знаков в Киеве или с доставкой от ГП "ИНФОТЕХ" на почтовое отделение. Пройдите перерегистрацию авто и закрепление индивидуального номерного знака за транспортным средством в сервисном центре МВД.

Стоимость услуги изготовления индивидуального номерного знака:

300 грн — три символа;

90 грн — за каждый следующий символ;

466,44 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для автомобиля);

266,58 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).

Ранее Фокус рассказал, что в МВД Украины утвердили номера для автомобилей нового образца.