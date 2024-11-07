В Украине водители снова могут заказать индивидуальные номера для авто: сколько стоит услуга

В Украине возобновили изготовление индивидуальных номеров для автомототранспорта. Заказать их можно в территориальном сервисном центре МВД или же онлайн.

Со среды, 6 ноября, в Украине возобновили прием заказов на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков, который является уникальным приложением к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства. Об этом сообщили в Главном сервисном центре.

Индивидуальный номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов, а такой же для мотоциклов — от трех до шести символов. При этом такой знак должен содержать не менее двух букв.

Стоимость услуги:

номерной знак для легковых авто — 340,02 грн;

номерной знак для мотоциклов — 154,80 грн;

три символа (минимальный заказ) — 300 грн;

каждый последующий (до восьми символов) — 90 грн;

графический элемент — 500 грн.

Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

Заказать индивидуальный номерной знак, как отмечают в ГСЦ, возможно в любом территориальном сервисном центре МВД или онлайн, в "Кабинете водителя".

С начала 2024 года в Украине было изготовлено 11 244 комплектов макетов номеров. 10 902 из них водители заказывали онлайн.

Напомним, весной 20224 года в МВД рассказывали, в каких случаях водители могут получить отказ при оформлении индивидуальных номерных знаков. В ведомстве дали несколько советов при заказе такой услуги.

Также Фокус писал, что в Украине ужесточена процедура сдачи экзаменов на получение водительских прав. Отныне экзамены будут фиксироваться с помощью видео- и аудиосредств, что должно исключить случаи мошенничества.