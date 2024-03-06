В Украине появятся новые автомобильные номера необычных серий: кто будет их выдавать

Частные предприятия в Украине могут заниматься изготовлением автономеров. Для них подготовили специальные серии номерных знаков с новыми комбинациями букв.

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В Украине частным компаниям разрешили изготавливать автомобильные номера. Они смогут не только производить сами номерные знаки, но и выбирать комбинации цифр и букв. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

По его словам, подобная демонополизация рынка изготовления номеров авто будет способствовать рыночной конкуренции различных субъектов хозяйствования. К тому же, эту услугу станет удобнее получить.

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Интересно, что отличить номера авто, выданные частными фирмами, будет несложно, ведь для них выделили совершенно новые серии с буквенными обозначениями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA. Они были утверждены приказом МВД Украины № 53 от 30 января 2024 года и до сих пор не встречались на авто. Это сделает процесс присвоения комбинации букв и цифр более прозрачным и снизит риск вмешательства должностных лиц.

Если частная фирма хочет изготавливать номера авто, она должна подать необходимые документы в Главный сервисный центр МВД. Заявку должны рассмотреть в течение 5 дней и уведомить предприятие о присоединении к Реестру субъектов хозяйствования. Стоит отметить, что регистрацию транспорта продолжат проводить в сервисных центрах МВД.

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