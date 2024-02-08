В Украине существенно снизили стоимость растаможки для отдельных категорий авто

В Украине до 2026 года отменяется НДС при растаможке коммерческих моделей с электромоторами и ГБО. Кроме того, не обладаются этим налогом и ретро-авто.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10321-1, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Среди прочего, он вводит льготы при растаможке для отдельных категорий транспорта.

Новый закон освобождает от НДС при растаможке до 1 января 2026 года ряд авто. Во-первых, это коммерческие и грузовые электромобили. В отличие от легковых электрокаров, они ранее облагались НДС в размере 20%.

Сложилась парадоксальная ситуация – пассажирские Renault Kangoo Z.E. или Citroen e-Berlingo были освобождены от НДС при растаможке, а точно такие же модели в грузовом исполнении облагались налогом.

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Кроме того, отменяется НДС на грузовики с ГБО. Пока в Украину завозят не очень много таких авто.

Третья категория транспортных средств, освобожденных от НДС – ретро-авто возрастом более 50 лет. Впрочем, в данном случае есть важный нюанс – их можно завезти и растаможить, но нельзя поставить на учет, ведь они не соответствуют современным эко-нормам. Соответственно, старинные машины могут быть разве что экспонатами в музеях или частных коллекциях.

Закон вступает в силу с 1 числа месяца, следующего после его официальной публикации. То есть если он будет опубликован в феврале, то вышеперечисленные категории авто освободят от НДС с 1 марта.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился новый недорогой электрокроссовер Volvo за $35 000.

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