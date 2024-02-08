В Украине резко вырос спрос на б/у авто: популярные марки и модели (фото)
Средний возраст ввозимых в Украину авто с пробегом составляет почти 10 лет. Наибольшим спросом пользуются подержанные Volkswagen, Renault и Skoda.
Рынок б/у авто в Украине начал 2024 год с серьезного роста. В январе первую регистрацию в нашей стране прошли 16,7 тыс. авто с пробегом, что сразу на 45% превышает показатель аналогичного периода 2023 года и почти в четыре раза больше, чем новых авто. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
Почти половина поставленных на учет б/у авто (46%) оснащены бензиновыми двигателями. 29% машин – дизельные, 16% – электромобили, 5% – оснащены ГБО, а 4% – гибриды. Средний возраст автомобилей составляет 9,8 года.
Наибольшим спросом пользуются подержанные Volkswagen, Renault, Skoda и Audi. Лидерство в сегменте сохраняет Volkswagen Golf – зарегистрировано почти 1000 авто этой модели. Примечательно, что в ТОП-10 только три кроссовера и два электромобиля.
Самые популярные б/у авто в Украине за январь 2024 года:
- Volkswagen Golf – 948 авто.
- Renault Megane – 759 шт.
- Skoda Octavia – 669 шт.
- Volkswagen Passat – 599 шт.
- Volkswagen Tiguan – 396 шт.
- Nissan Leaf – 355 шт.
- Audi A4 – 347 шт.
- Audi Q5 – 334 шт.
- Nissan Rogue – 330 шт.
- Tesla Model 3 – 309 шт.
А вот в сегменте новых авто кроссоверы доминируют — в десятке лидеров рынка за январь 2024 года оказались сразу 9 моделей повышенной проходимости.
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