В Украине резко вырос спрос на б/у авто: популярные марки и модели (фото)

Средний возраст ввозимых в Украину авто с пробегом составляет почти 10 лет. Наибольшим спросом пользуются подержанные Volkswagen, Renault и Skoda.

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Рынок б/у авто в Украине начал 2024 год с серьезного роста. В январе первую регистрацию в нашей стране прошли 16,7 тыс. авто с пробегом, что сразу на 45% превышает показатель аналогичного периода 2023 года и почти в четыре раза больше, чем новых авто. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Самым популярным авто с пробегом остается Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Почти половина поставленных на учет б/у авто (46%) оснащены бензиновыми двигателями. 29% машин – дизельные, 16% – электромобили, 5% – оснащены ГБО, а 4% – гибриды. Средний возраст автомобилей составляет 9,8 года.

Наибольшим спросом пользуются подержанные Volkswagen, Renault, Skoda и Audi. Лидерство в сегменте сохраняет Volkswagen Golf – зарегистрировано почти 1000 авто этой модели. Примечательно, что в ТОП-10 только три кроссовера и два электромобиля.

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Самые популярные б/у авто в Украине за январь 2024 года:

Volkswagen Golf – 948 авто. Renault Megane – 759 шт. Skoda Octavia – 669 шт. Volkswagen Passat – 599 шт. Volkswagen Tiguan – 396 шт. Nissan Leaf – 355 шт. Audi A4 – 347 шт. Audi Q5 – 334 шт. Nissan Rogue – 330 шт. Tesla Model 3 – 309 шт.

А вот в сегменте новых авто кроссоверы доминируют — в десятке лидеров рынка за январь 2024 года оказались сразу 9 моделей повышенной проходимости.

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