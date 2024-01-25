Электрокары — в лидерах: названы самые популярные б/у авто из США в Украине (фото)

Подержанные авто из США занимают 13,3% вторичного рынка в Украине. Самыми популярными моделями являются электромобили Tesla.

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За 2023 год первую регистрацию в Украине прошли 214,4 тыс. авто с пробегом и 28,6 тыс. из них были привезены из США. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Самое популярное авто из США в Украине — Tesla Model 3 Фото: Tesla

Доля б/у авто из США на вторичном рынке составляет 13,3%. Спрос на них за последние годы упал, так как во время войны затруднена логистика — машины приходится ввозить через порты Румынии, Польши или стран Балтии, а оттуда уже транспортировать в Украину. Впрочем, во втором полугодии все же отмечается увеличение импорта подержанных машин из-за океана.

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Новые рекорды и интересные тренды: каким был 2023 год для украинского авторынка

Больше всего (47%) авто из США – бензиновые, а треть — электромобили. Доля дизельных и гибридных машин одинаковая — по 7%. Еще 6% — это автомобили с ГБО.

Вместе с тем, самые популярные модели авто из США в Украине — электрокары Tesla. Лидируют седан Tesla Model 3 и кроссовер Model Y.

Tesla Model Y — вторая по пулярности модель авто из Америки Фото: Tesla

ТОП-5 самых популярных б/у авто из США в Украине за 2023 год:

Tesla Model 3 – 3187 шт. Tesla Model Y – 1807 шт. Ford Escape – 1729 шт. Jeep Cherokee – 1614 шт. Volkswagen Passat – 1573 шт.

Ранее Фокус рассказывал, что б/у авто в Украине ощутимо подорожали за 2023 год.

Также мы писали, что в нашей стране вырос спрос на автомобили из Китая.