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Электрокары — в лидерах: названы самые популярные б/у авто из США в Украине (фото)

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Фото: topgir.com.ua | Украинцы в 2023 году ввезли 28,6 тыс. авто из США

Подержанные авто из США занимают 13,3% вторичного рынка в Украине. Самыми популярными моделями являются электромобили Tesla.

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За 2023 год первую регистрацию в Украине прошли 214,4 тыс. авто с пробегом и 28,6 тыс. из них были привезены из США. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Tesla Model 3, бу авто из США, авто из США, подержанные авто, самые популярные авто из США Fullscreen
Самое популярное авто из США в Украине — Tesla Model 3
Фото: Tesla

Доля б/у авто из США на вторичном рынке составляет 13,3%. Спрос на них за последние годы упал, так как во время войны затруднена логистика — машины приходится ввозить через порты Румынии, Польши или стран Балтии, а оттуда уже транспортировать в Украину. Впрочем, во втором полугодии все же отмечается увеличение импорта подержанных машин из-за океана.

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Больше всего (47%) авто из США – бензиновые, а треть — электромобили. Доля дизельных и гибридных машин одинаковая — по 7%. Еще 6% — это автомобили с ГБО.

Вместе с тем, самые популярные модели авто из США в Украине — электрокары Tesla. Лидируют седан Tesla Model 3 и кроссовер Model Y.

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Tesla Model Y — вторая по пулярности модель авто из Америки
Фото: Tesla

ТОП-5 самых популярных б/у авто из США в Украине за 2023 год:

  1. Tesla Model 3 – 3187 шт.
  2. Tesla Model Y – 1807 шт.
  3. Ford Escape – 1729 шт.
  4. Jeep Cherokee – 1614 шт.
  5. Volkswagen Passat – 1573 шт.

Ранее Фокус рассказывал, что б/у авто в Украине ощутимо подорожали за 2023 год.

Также мы писали, что в нашей стране вырос спрос на автомобили из Китая.