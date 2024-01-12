В Украине резко вырос спрос на авто из Китая: самые популярные модели (фото)

Более 80% авто из Китая, проданных в Украине за 2023 год, являются электрокарами. Наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen и Honda, собранные в Поднебесной.

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В Украине за 2023 год существенно увеличились продажи авто из Китая. В общей сложности украинцы приобрели свыше 12,2 тысяч автомобилей из Поднебесной – на 82% больше, чем годом ранее. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Новых авто из Китая купили 8 тыс.: это на 91% превышает прошлогодний показатель и составляет 13% авторынка. Подержанных машин реализовали 4,2 тыс. (+65% к 2022 году), а их доля на рынке составляет 2%.

Honda M-NV активно ввозят из Китая в Украину Фото: Honda

Интересная деталь: 81% проданных китайских автомобилей в Украине за 2023 год – электрокары. Лидеры одинаковые как в новом, так и в подержанном сегменте – это собранные в Поднебесной кроссоверы Volkswagen ID.4 и ID.6, а также Honda M-NV.

Самые популярные новые авто из Китая в Украине за 2023 год:

Volkswagen ID.4 – 2651 проданных авто. Dongfeng/Honda M-NV – 557 шт. Volkswagen ID.6 – 491 шт. Chery Tiggo 4 – 351 шт. Honda eNS1 – 327 шт.

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ТОП-5 самых популярных б/у авто из Китая в Украине:

Volkswagen ID.4 – 1573 проданных авто. Dongfeng/Honda M-NV – 460 шт. Volkswagen ID.6 – 282 шт. Honda eNS1 – 182 шт. Tesla Model Y – 123 шт.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине за 2023 год почти в три раза увеличились продажи электромобилей.

Также мы писали, что на украинском авторынке доминируют кроссоверы.