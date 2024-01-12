В Украине резко вырос спрос на авто из Китая: самые популярные модели (фото)
Более 80% авто из Китая, проданных в Украине за 2023 год, являются электрокарами. Наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen и Honda, собранные в Поднебесной.
В Украине за 2023 год существенно увеличились продажи авто из Китая. В общей сложности украинцы приобрели свыше 12,2 тысяч автомобилей из Поднебесной – на 82% больше, чем годом ранее. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
Новых авто из Китая купили 8 тыс.: это на 91% превышает прошлогодний показатель и составляет 13% авторынка. Подержанных машин реализовали 4,2 тыс. (+65% к 2022 году), а их доля на рынке составляет 2%.
Интересная деталь: 81% проданных китайских автомобилей в Украине за 2023 год – электрокары. Лидеры одинаковые как в новом, так и в подержанном сегменте – это собранные в Поднебесной кроссоверы Volkswagen ID.4 и ID.6, а также Honda M-NV.
Самые популярные новые авто из Китая в Украине за 2023 год:
- Volkswagen ID.4 – 2651 проданных авто.
- Dongfeng/Honda M-NV – 557 шт.
- Volkswagen ID.6 – 491 шт.
- Chery Tiggo 4 – 351 шт.
- Honda eNS1 – 327 шт.
ТОП-5 самых популярных б/у авто из Китая в Украине:
- Volkswagen ID.4 – 1573 проданных авто.
- Dongfeng/Honda M-NV – 460 шт.
- Volkswagen ID.6 – 282 шт.
- Honda eNS1 – 182 шт.
- Tesla Model Y – 123 шт.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине за 2023 год почти в три раза увеличились продажи электромобилей.
Также мы писали, что на украинском авторынке доминируют кроссоверы.