Как изменились цены на б/у авто в Украине за год — исследование

Некоторые популярные модели б/у авто подорожали на 1000-1500 долларов за год. В то же время, стоимость бюджетного Daewoo Lanos не изменилась.

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Подержанные автомобили в Украине дорожают — за 2023 год средняя их стоимость выросла на 9,1%. Об этом свидетельствует статистика Института исследований авторынка.

Подержанный Audi A6 за год подорожал на 1500 долларов Фото: Audi

Эксперты за год проанализировали почти 3 миллиона объявлений о продаже б/у авто в Украине. Выяснилось, что в начале 2023 года средняя цена авто с пробегом составляла 4800 долларов, а в конце — уже 6000 долларов. В среднем стоимость подержанной машины за прошлый год достигла $5700.

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Примечательно, что не все б/у авто в Украине дорожают одинаково. Отмечается зависимость от возраста машины – чем он меньше, тем больше выросла цена. К примеру, модели старше 15 лет практически не подорожали. Обусловлено это нехваткой недорогих новых авто, которые со временем пополняли бы вторичный рынок.

Кроме того, отмечается рост цен на популярные кроссоверы с пробегом и на б/у авто из США, которые сейчас привозят в гораздо меньших количествах, чем ранее.

Массовый Daewoo Lanos не прибавил в цене Фото: auto.ria.com

Больше всего подорожали Audi A6 (+26,3%), Volkswagen Golf (+22,9%) и BMW 5 Series (+16,9%) – их стоимость прибавила около 1000-1500 долларов. В то же время, цена Daewoo Lanos и ВАЗ-2106 осталась неизменной.

Как изменилась стоимость популярных б/у авто в 2023 году:

Volkswagen Passat – средняя цена $7200 (выросла на 10,8% или $700);

Skoda Octavia – $7450 (+11,2% или $750);

Volkswagen Golf – $5900 (+22,9% или $1100);

Daewoo Lanos – $2500 (+0%);

Renault Megane – $6700 (+3,9% или $250);

BMW 5 Series – $6900 (+16,9% или $1000);

BMW 3 Series –$6000 (+9,1% или $500);

ВАЗ-2106 – $750 (+0%);

Opel Astra – $5200 (+13% или $600);

Audi A6 – $7200 (+26,3% или $1500).

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